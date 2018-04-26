Татьяна Новикова: Белорусов не спросили, хотят ли они БелАЭС 26.04.2018, 19:08

Строительство Островецкой АЭС проходит с нарушением всех международных норм.

Об этом во время Чернобыльского шляха в Минске заявила член Совета ОО «Экодом» и координатор Белорусской антиядерной кампании Татьяна Новикова:

- На моем плакате написано: «Всего 32 года со взрыва». 32 года - это очень маленький срок. Почему? Период распада радиоактивного йода, который опасен для щитовидной железы - несколько миллионов лет. Cтронций и цезий сохраняют свою опасность около трехсот лет.

32 года - это ничтожно малый срок. Несмотря на это, готовится к старту реактор Островецкой АЭС, которая строится с нарушением всех международных норм, пренебрежением техники безопасности, где происходят ЧП, падает реактор, на АЭС происходят пожары. Белорусов не спросили, хотят ли они эту станцию.

Очень важно помнить о трагедии и постоянно о ней напоминать. Потому что у человека очень короткая память.