ЮЧМ (U-18). Финны победили белорусов - 5:2 26.04.2018, 18:54

Фото: Hockey.by

Белорусские юниоры набрали 14 минут штрафа.

Сборная Беларуси (U-18) проиграла сверстникам из Финляндии в четвертьфинале чемпионата мира-2018 — 2:5. Белорусы в ходе поединка заработали 14 минут штрафа, скандинавы — лишь две. В полуфинале финны сразятся со шведами, которые прошли словаков — 6:1, передает pressball.by.

ФИНЛЯНДИЯ (U-18) — БЕЛАРУСЬ (U-18) — 5:2 (3:0, 2:1, 0:1)

ФИНЛЯНДИЯ: Аннунен; Кокконен — Утунен (к), Какко — Котканиеми — Нордгрен; Ноусиайнен — Салмела, Ранта — Танус — Купари; Хонка — Сеппала, В.Аалтонен — Лунделл — Киллинен; Хирвонен — Петман — Мойланен; Томсон, Невасаари.

БЕЛАРУСЬ: Толопило; Колячонок — Соловьев, Г.Готовец — Пышкайло — Масилевич; Шкрабов — Борщев (к), Казьянин — Протас — Алистров; Левшунов — Косинский, Крылович — Усов — Оксентюк; Ажгирей — Д.Степанов — Сергиеня; Барковский, Межейников.

ШАЙБЫ: 1:0 — Л.Аалтонен (Лунделл, Танус, 1.39 — бол.). 2:0 — Какко (Утунен, Кокконен, 10.27). 3:0 — Мойланен (Петман, Хирвонен, 14.39). 3:1 — Алистров (Протас, Казьянин, 21.53). 4:1 — Ноусилайнен (Петман, Мойланен, 27.39). 5:1 — Нордгрен (Утунен, 35.32 — бол.). 5:2 — Усов (Левшунов, 41.59).

БРОСКИ: 38:18 (18:6, 10:7, 10:5).

ШТРАФ: 2 (Салмела) — 14 (Колячонок, Оксентюк, Соловьев, Пышкайло, Левшунов, Масилевич, Г.Готовец).