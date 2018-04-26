Иван Кульбаков: Я мечтаю не просто о контракте в НХЛ, а играть в этой лиге 26.04.2018, 19:34

Иван Кульбаков

Фото: pressball.by

Вратарь сборной Беларуси поделился мнением о своем будущем.

«Ближайший турнир – это чемпионат мира в Дании. Не могу сказать, что собираюсь туда, как на ярмарку. Каждая игра хоккеиста – это ярмарка, а на мировом первенстве просто хочется побеждать. Я не знаю, получу предложение из Северной Америки или останусь в Беларуси. Дома всегда хорошо: это зона комфорта на какое-то время, но в ней нельзя задерживаться. Я мечтаю не просто о контракте в НХЛ, а играть в этой лиге. Контракты есть у многих, а вот играют – единицы.

Оправдались ли все усилия и вложения? Если смотреть на красивую картинку в соцсетях, где у людей традиционно красивая одежда и счастливые лица, складывается впечатление – все у меня прекрасно, все оправдано. Только я и моя семья знают, через что на самом деле пришлось пройти. Надо смотреть чуть глубже, чем на внешнюю оболочку. Я ни в коем случае не стыжусь, что чего-то недополучил. Главное, сейчас родители гордятся мной и знают: меня никто не продвигал, не покупал место в команде – я сделал себя сам. А дедушка, кстати, до сих пор звонит после каждого матча, подбадривает», – цитирует Кульбакова tut.by.