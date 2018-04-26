Николай Уласевич: Островецкая АЭС рискует повторить судьбу Чернобыля 10 26.04.2018, 19:38

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Николай Уласевич

Фото: ucpb.org

Этот преступный проект на нашей земле должен быть остановлен любой ценой.

Об этом в 32-ю годовщину Чернобыльской катастрофы «Радыё Рацыя» заявил координатор инициативы «Островецкая АЭС - это преступление» Николай Уласевич, который считает, что даже диктатор понимает, что строительство АЭС в Островце - это экономический провал.

- Это большой экономический просчет и это начал признавать даже сам Лукашенко, хотя не напрямую а косвенно. Причем, как видно из его высказывания на последней встрече с «депутатами» «палаты представителей», то даже открещивается от этого проекта. А мы хорошо знаем, что именно он сам, лично пропихивал этот проект на белорусскую землю.

И никакие стресс-тесты не гарантируют белорусам безопасности Островецкой АЭС, добавляет Николай Уласевич:

- Безопасность атомной станции - важный фактор, ведь если там где-то экономический провал, то его кто-то проплатить. Ну кто оплатит? Мы оплатим. А что касается безопасности, то все может закончиться большой трагедией, равнозначной той, что была 32 года тому назад, то ни нас, ни Беларуси, по сути, может не остаться на карте Европы.

26 апреля 1986 года - на 4-м блоке атомной электростанции в Чернобыле прогремел взрыв. Затем последовал второй взрыв, возник пожар. Авария на ЧАЭС стала самой крупной в истории человечества техногенной катастрофой. Территории 17 стран Европы пострадали от выпадения радиоактивных осадков. Несмотря на то, что станция расположена в Украине, возле города Припять, более 70% радионуклидов осело на территории Беларуси.