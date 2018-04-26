В Минске проходит Чернобыльский шлях (Видео, онлайн) 3 26.04.2018, 17:47

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Фото: «Радыё Свабода»

Акция началась 18.00 возле Академии Наук.

В 32-ю годовщину чернобыльской катастрофы в Минске проходит Чернобыльский шлях – ежегодная акция в память о жертвах аварии на ЧАЭС и ее последствий.

Акция разрешена Мингорисполкомом. Сбор участников начинается в 18 часов на площадке возле кинотеатра «Октябрь» (станция метро «Академия Наук»), оттуда шествие пойдет к Чернобыльской часовне в парке Дружбы народов, где пройдет митинг. Время завершения акции - 20:30. Одновременно с Чернобыльским шляхом в Киевском сквере (недалеко от Чернобыльской часовни) пройдет разрешенный митинг КХП БНФ.

Сайт Charter97.org ведет текстовую онлайн-трансляцию акции. Видео предоставили «Радыё Свабода» и «Белсат».

19.18 Участники шествия скандируют «Хватит бояться - пора сопротивляться», « На зарплаты денег нет - на АЭС ушел бюджет!».

19.17 В акции участвуют активистки «Движения матерей 328». Они пришли с черными и зелеными воздушными шариками.

19.12 В акции участвует много новых людей, которые пришли на шествии впервые.

19.10 Молодая участница акции: «Лукашенко сам не знает, как БелАЭС поможет экономике. Какой смысл тогда ее строить? Только чтобы ссориться с Литвой?»

19.06 Количество участников увеличилось. Люди присоединяются к шествию.

19.05 Молодой человек пришел на акцию с армянским флагом. «Сейчас есть мем в интернете: хочешь, чтобы было как в Украине - нет, хочу, чтобы было как в Армении», - намекнул на бархатную революцию в Армении молодой участник акции.

19.04 Люди скандируют «Жыве Беларусь!»

19.02 Шествие приближается к площади Бангалор.

Фото: «Радыё Свабода»

19.01 Борис Аникеев: «Я пришел с белорусским и украинским флагами, потому что оба народа пострадали от Чернобыля. И Украина могла бы сейчас более последовательно выступать против Островецкой АЭС. Потому что это - чистая политика, а не только энергетика».

19.00 Люди скандируют «Островец - второй Чернобыль!» и «Жыве Беларусь!».

Фото: «Радыё Свабода»

18.59 Нина Богинская: «Надо защищать свою нацию, а у нас Чернобыль загадил нашу землю. Коммунисты молчали, а люди ходили по радиоактивной земле, ели зараженные продукты. Что сейчас изменилось? Ничего. Москва хочет спихнуть нам свою радиоактивную продукцию, Островецкую АЭС. А еще у нас - духовный Чернобыль. Такой русификации не было даже при СССР. С тех пор как сорвали национальный флаг и герб Погоня с Дома правительства, русификация усилилась».

18.54 Экологический активист Владимир Володин: «В Беларуси появилась проблема хранения радиоактивных отходов. У нас ситуация, когда страна влезла в огромные долги из-за БелАЭС. И станция потом эти проблемы с долгами не решит, не говоря уже о том, что это экологическая угроза»

18.50 Машины сигналят в поддержку участников акции.

Фото: «Радыё Свабода»

18.49 В акции участвует много молодежи, в том числе активистка БНК Грета Соболевская.

18.48 Люди скандируют «Верым, можам, пераможам!»

18.47 Активист из Гомельской области Борис Аникеев пришел на марш с украинским и бело-красно-белым флагом.

18.42 В шествии участвует около 500 человек.

Фото: «Радыё Свабода»

18.40 Эколог Татьяна Новикова: «Власти пугают народ и мировое сообщество, строя БелАЭС. Это путь в никуда. Нас ставят в энергетическую зависимость, в любой момент может возникнуть блэкаут. Роняют реактор, происходят пожары, мы даже не знаем, какой бетон там заливали. Стройка в Островце - это одна большая проблема для белорусов».

18.39 Активисты партии «Зеленые» во время шествия постоянно роняют макет реактора и говорят журналистам: все хорошо, ничего не случилось, поставим его и будет работать.

18.38 Григорий Костусев: «Властям все равно на проблему Чернобыля. Я в этом году был в зоне отселения. там живут люди, растят продукты в огородах, кормят этим своих детей. Для властей эти люди просто не существуют. Таких Чернобылей сейчас много у нас - это и Островец и китайский завод в Светлогорске».

18.36 Колонна идет вдоль проспекта Независимости.

18.35 Вячеслав Сивчик: «Власти бояться каждого нашего выхода на улицу. Поэтому такие акции надо проводить, чтобы люди привыкли выходить. Это то, чего власть боиться больше всего. Я всегда буду участвовать в Чернобыльском шляхе»

18.33 Звучит Чернобыльский колокол. Председатель партии БНФ Григорий Костусев объявил о начале акции.

18.32 «Я сам из Чернобыльской зоны, родился в Мозыре, и почувствовал на себе. Чернобыль может повториться из-за БелАЭС», - говорит один из участников акции.

18.31 Во главе колонны, кроме традиционных плакатов с чернобыльской тематикой, есть и 2 баннера с требованием «заморозить строительство шикарных аппартаментов в Дроздах».

18.30 Во главе колонны несут Чернобыльский колокол и икону Божьей матери.

18.29 Колонна начала движение по запланированному маршруту вдоль проспекта Независимости.

Фото: «Радыё Свабода»

18.28 Павел Северинец: «Этот шлях будет началом Островецкого шляха, который закончится в Островце в ноябре. В этом месяце на АЭС привезут ядерное топливо. Мы считаем, что это - российская ядерная бомба на границе Беларуси и Литвы».

18.23 Священник Белорусской автокефальной православной церкви пришел на акцию. «Будем молиться, чтобы в Беларуси не повторилась Фукусима», - говорит священник.

18.19 У многих участников акции - значки «Островец - Чернобыль - Фукусима». «Стройку в Островце надо остановить», - говорит участник акции с таким значком.

18.18 Возле «Октября» собралось несколько сотен человек.

18.17 Виталий Рымашевский: «Этот шлях отличается тем, что в регионах тоже пройдут мероприятия цикла «Островецкий шлях» - от Мяделя до Островца, чтобы притянуть внимание к антиядерной тематике. Эта тема будет активно подниматься вплоть до осени».

18.15 В месте начала шествия собралось около 200 человек.

18.13 Экологическая активистка в «костюме химзащиты» Кристина Чернявская : «Пришло время сказать, что БелАЭС нам не нужна. Есть более безопасные технологии. Пора действовать. Ведь в следующем году запустят ядерную АЭС. Этого нельзя допустить. БелАЭС - проблема не только экологов, а всех белорусов». Она держит в руках плакат «Пришло время действовать».

18.06 Активисты в форме рабочих Островецкой АЭС проводят перфоманс: роняют реактор и говорят, что ничего не произошло.

Фото: «Белсат»

18.00 Развернуты десятки бело-красно-белых флагов, баннер «Чернобыльский шлях». Активисты партии «Зеленые» принесли макет корпуса реактора БелАЭС, на котором неписано «он сам упал».

Фото: «Радыё Свабода»

17.56 На другой стороне проспекта Независимости, возле кинотеатра «Октябрь» собираются участники разрешенного шествия. Развернут баннер партии БНФ. Пришел заместитель председателя партии БНФ Алексей Янукевич. Собралось несколько десятков человек.

17.54 Активисты находятся на ступеньках возле Академии Наук. Акция разрешена на противоположной стороне проспекта. Милиция подходит к ним и говорит, что здесь акция не разрешена.

17.53 Ольга Николайчик держит потрет Михаила Жемчужного. «В стране установился духовный Чернобыль. Мы хотим напомнить об этом», - заявила активистка.

Фото: «Белсат»

17.52 Максим Винярский держит портрет Святослава Барановича. «Мы пришли сюда показать, что наша акция мирная. Но мы хотим напомнить, что в стране есть политзаключенные».

Фото: tut.by

17.50 Возле Академии Наук собрались активисты Максим Винярский, Ольга Николайчик, Леонид Кулаков и другие. Они держат в руках портреты политзаключенных.