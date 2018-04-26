Трамп рассказал о своей жесткой позиции по отношению к РФ 26.04.2018, 20:05

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Дональд Трамп

Американский лидер считает, что никто не был столь жестким с Россией, как он.

Об этом президент заявил в телефонном интервью телеканалу Fox News, передает РБК.

«Нет никакого тайного сговора с русскими. Никто до меня не был более жестким с Россией. Можете спросить об этом у президента России [Владимира] Путина», — сказал президент США.

Трамп упомянул введенные американской стороной пошлины на поставку алюминия, добавив, что Россия поставляет много алюминия в США. Также он напомнил о высылке из США 60 российских «так называемых дипломатов». «Никто не был жестче. Никто даже не был близок к этому», — сказал глава Белого дома.

Трамп распорядился ввести пошлины на импорт стали и алюминия из всех стран, кроме Канады и Мексики, 9 марта. Единый тариф на ввоз стали составил 25%, алюминия — 10%. Минпромторг России оценил сумму ущерба для страны из-за этих тарифов в $3 млрд.

В конце марта Вашингтон объявил о высылке 60 российских дипломатов в качестве знака солидарности с Великобританией. Лондон обвинил Москву в причастности к отравлению в британском городе Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.