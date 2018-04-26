Путин предупредил о риске «реально отстать» без технологического прорыва 6 26.04.2018, 20:21

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Заявление президента РФ прозвучало на фоне попыток блокировки Telegram.

Россия сможет продержаться на военном потенциале 20–30 лет. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании съезда Российского союза ректоров, передает «РИА Новости».

По словам Путина, если Россия не сделает технологического прорыва, то «мы тогда безнадежно отстанем». «Реально отстанем, знаете. А это тяжелые очень последствия будут. Ну, какое-то время мы еще просидим на том, о чем я говорил во второй части послания, будем чувствовать себя достаточно уверенно в течение двух-трех десятилетий», — добавил Путин.

Президент РФ подчеркнул, что ученые должны смотреть «за горизонт», думать о дальнейшем развитии. «И людей нужно готовить именно для этого», — заявил он на съезде ректоров.

О необходимости технологического прорыва Владимир Путин говорил в послании Федеральному собранию, отмечая нарастающую скорость технологических изменений. «Тот, кто использует эту технологическую волну, вырвется далеко вперед. Тех, кто не сможет этого сделать, она, эта волна, просто захлестнет, утопит», — обрисовал ситуацию глава государства. Путин подчеркнул в выступлении, что технологическое отставание не только снижает безопасность и экономические возможности России, но и угрожает ее суверенитету. «Отставание — главная угроза для России, это как тяжелая болезнь, такую ситуацию надо переломить», — обратился он к Федеральному собранию. Одновременно в послании президент продемонстрировал общественности новые разработки в оборонной сфере, в число которых вошли гиперзвуковой ракетный комплекс, лазерное оружие и подводный беспилотник с ядерным зарядом.

В сентябре 2017 года Владимир Путин заявил, что государство, обеспечившее себе лидерство в сфере искусственного интеллекта, сможет стать «властелином мира». «Искусственный интеллект — это будущее не только России, это будущее всего человечества. Здесь колоссальные возможности и трудно прогнозируемые сегодня угрозы», — рассказал президент РФ.

На заседании съезда Российского союза ректоров в Санкт-Петербурге Владимир Путин также упомянул необходимость поддерживать высокотехнологичные стартапы при вузах. «Я считаю, что в конце концов мы приняли правильное решение, отбросили всякую административно-показную шелуху, но нужно это направление развивать дальше. Думаю, было бы правильно, чтобы именно в вузах были выстроены лучшие условия для стартапов. Они могут стать первым шагом для создания успешных высокотехнологичных компаний», — говорил президент РФ.