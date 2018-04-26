Дэйв Льюис: Грабовский в сборной Беларуси выступает в роли учителя 26.04.2018, 21:12

Дэйв Льюис

Единственный белорус из НХЛ тренируется в кемпе национальной команды.

Главный тренер сборной Беларуси Дэйв Льюис рассказал о привлечении форварда Михаила Грабовского к тренировкам команды.

— Цель привлечения Грабовского в кемп национальной дружины?

— Прежде всего, Михаил передает свой богатый опыт молодым хоккеистам. Он выступает в роли учителя, общается с ребятами. Например, объясняет им на практике, как вести себя при вбрасывании. Кроме того, показывает, как действовать у борта. Вижу его огромное желание хоть чем-то помочь сборной Беларуси при подготовке к чемпионату мира. Я рад, что Грабовский вместе с нами, – цитирует Льюиса «Спортивная панорама».