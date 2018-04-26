В Минске продавец обуви за полгода вынес из магазина почти 200 пар 1 26.04.2018, 21:49

Бесследно исчезли 187 пар обуви общей стоимостью свыше 35 тысяч рублей.

После проведения в середине марта очередной инвентаризации директору одного из магазинов в столичном ТЦ едва не стало плохо. Руководитель обнаружил крупную недостачу: бесследно исчезли 187 пар обуви общей стоимостью свыше 35 тысяч рублей. За помощью он обратился в милицию.

В краже обуви правоохранители подозревают бывшего продавца бутика, 32-летнего минчанина, сообщают в ГУВД Минского горисполкома. За полгода работы в обувном магазине, с ноября 2017 по 14 марта 2018 года, мужчина неплохо обогатился. Он не только выносил украденную обувку, но и присваивал деньги за проданные пары. Правда, куда он потом девал украденную обувь не сообщается,возможно, реализовывал сам или с помощью подельников.

Против мошенника за кражу возбудили уголовное дело, ему грозит от 3 до 12 лет заключения с конфискацией.