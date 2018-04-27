Жители российской деревни попросили присоединиться к Казахстану 2 27.04.2018, 8:19

2,043

Население Омской области хочет быть ближе к цивилизации.

Жители деревни Дувановка Омской области России предложили присоединить ее к Казахстану, сообщает телеканал "Настоящее время".

"От Омска до Дувановки примерно 140 км. Последние 17 км – дорога без асфальта: проехать по ней можно, лишь когда грязь замерзла или засохла", – говорится в сюжете телеканала.

В деревне нет ни магазина, ни школы.

До Казахстана от Дувановки при этом – около километра.

"Говорю: может, проще к Назарбаеву (президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. – ред.) присоединиться? Может, там лучше будет, и он нам поможет и дороги сделать, и все на свете?" – сказал местный активист Сергей Малий, который на недавней встрече с чиновниками из райцентра Юрьевка предложил присоединить деревню к соседнему государству.

Также жители Дувановки пытаются добиться, чтобы за продуктами им разрешили ходить в Казахстан, как раньше. Сегодня переход границы в этом районе запрещен.