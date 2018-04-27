Послу Беларуси в Литве вручили ноту протеста в связи с пожаром на БелАЭС 27.04.2018, 8:43

От белорусских властей предоставить подробную информацию об инциденте.

Вчера посол Беларуси в Литве был вызван в МИД Литвы, где получил ноту в связи с пожаром на АЭС в Островце, сообщает «Белсат».

Была высказана просьба, как можно скорее предоставить подробную информацию об инциденте, который произошел 17 февраля.

Об инциденте, который произошел более двух месяцев назад, литовские компетентные органы и общественность не были проинформированы.

МИД отмечает, что в 2016 году на Островецкой АЭС произошло шесть известных инцидентов, вызывающих серьезные сомнения по поводу качества этого проекта.

«Раньше был серьезный инцидент на этапе строительства, тогда Литва также посылала запрос в Беларусь. И было подтверждено, что инцидент имел место. Мы посмотрим, что будет сделано с белорусской стороны. Конечно, эта информация должна быть проверена. Весь процесс строительства очень важен для обеспечения безопасности и надежности. Мы обеспокоены тем, что такие вещи происходят в 50 километрах от Вильнюса, а нас не информируют официально», – сказал «Белсату» министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас.

Напомним, что сайт Charter97.org сообщил о том, что в феврале на стройке АЭС в Островце произошел сильный пожар. Руководство электростанции уверяет, что пожара не было, а только произошло короткое замыкание временного силового кабеля. Это уже не первое происшествие во время строительства, которое пытаются скрыть от общественности и международных структур.