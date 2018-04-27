Видеофакт: Ставший отцом принц Уильям едва не заснул во время церемонии 1 27.04.2018, 8:57

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Курьезный случай произошел в Вестминстерском аббатстве.

Британский принц Уильям, ставший на днях папой в третий раз, едва не заснул во время мероприятия в Вестминстерском аббатстве. Соответствующее видео обнародовало издание Time на своем YouТube-канале.

Уильям присутствовал на церемонии памяти военнослужащих АНЗАКа, воинского формирования Австралии и Новой Зеландии времен Первой мировой войны, вместе с младшим братом Гарри и его невестой Меган Маркл. На видео заметно, как принц с трудом борется со сном.

У Уильяма и его супруги Кейт Миддлтон трое детей – четырехлетний Джордж, двухлетняя Шарлотта и рожденный 23 апреля 2018 года принц, которому пока еще не дали имя.