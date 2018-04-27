Брестчанину вернули $100 долларов, которые нашедший бросил в ящик для пожертвований 8 27.04.2018, 9:07

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Случайный прохожий поступил по совести, но у милиции другое мнение.

На прошлой неделе брестчанин потерял 100 долларов. Об утере сообщил в милицию. С помощью камеры скрытого наблюдения выяснилось: валюту на полу торгового центра подобрал мужчина и, не найдя хозяина, опустил купюру в стоящий неподалеку ящик пожертвований на строительство церкви, пишет «Заря».

— В Гражданском кодексе прописано, что гражданин либо организация, обнаружившие утерянный предмет, должны сообщить о находке в местную администрацию либо органы внутренних дел, — комментирует положение дел начальник криминальной милиции Ленинского РОВД Бреста Дмитрий Коровяковский. — Ведется учет утерянных вещей. По законодательству милиционеры еще полгода ищут владельца. Если спустя этот срок его так и не найдут, находку отдадут тому, кто ее обнаружил.

А если нашел и не сообщил? Как минимум привлечение к административной ответственности.

— Если вы обнаружили утерянную вещь в месте, куда владелец может вернуться (например, возле барной стойки, на остановке), и не сообщили об этом в соответствующие органы, поступок расценится уже как кража имущества, — поясняет Дмитрий Коровяковский. — Аналогичная ситуация — если вместе с находкой вы нашли личную информацию о владельце: визитную карточку, например.

То, что случайный прохожий поступил по совести, сомнений не возникает. Но в правоохранительные органы о находке он не сообщил.

— В Кодексе прописано такое понятие, как корыстный умысел, — продолжает Дмитрий Коровяковский. — Очевидно, что в данном случае его не было, поэтому никакого наказания гражданин, обнаруживший купюру, не понесет. Но есть гражданские отношения. Если бы следов валюты не сохранилось и информация о благотворительном «взносе» подтверждалась только на словах, гражданин, утерявший 100 долларов, при желании мог бы подать иск в гражданский суд.

Милиция уже вернула деньги их законному владельцу.