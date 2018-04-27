Политолог: Сегодня белорусская власть выглядит карикатурно 10 27.04.2018, 9:34

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Фото: onliner.by

Вмешательство МВД в аграрную сферу – это сигнал о бессилии.

Время уговоров и рассуждений при проверке сельхозпредприятий прошло, правоохранители намерены применять эффективные меры воздействия на хозяйства и организации, заявил министр внутренних дел Игорь Шуневич после совещания у Лукашенко. Что означает это заявление? Ситуацию для «Завтра твоей страны» комментирует политический обозреватель Александр Класковский.

Класковский: Это сигнал о бессилии властей решить проблему

— По большому счету, все эти громкие слова и угрозы — от бессилия. Очевидно, что несмотря на огромные ресурсы, которые были вброшены и продолжают вбрасываться в аграрную отрасль, никакого прорыва не произошло, — отмечает политический обозреватель Александр Класковский.

Вместо того, чтобы реформировать сельское хозяйство, как это не раз рекомендовали делать независимые эксперты, в том числе и международные, переводить его на частные рельсы, наверху снова пытаются сделать ставку на жесточайший спрос.

— Это девиз, можно сказать, белорусского руководства, который распостраняется на все сферы, — подчеркивает эксперт.

Эксперт обращает внимание на показательную ремарку Лукашенко о сохранности техники, прозвучавшую во время совещания. Мол, если сельхозпроизводители будут за свои деньги покупать технику, то их никто цеплять не станет.

— Получается, что сначала за казенные деньги эта техника покупается, отношение к ней плевое, потому что нет хозяина на земле. И потом приходится привлекать МВД, пугать тюрьмой руководителей, — говорит Александр Класковский. — Сам официальный лидер подсказывает выход: пусть будет хозяин, который за свои деньги все покупает, и отпадет сама по себе проблема. Сложно представить, что немецкие или польские полицейские ходят с пистолетами и проверяют фермеров.

По словам эксперта, руководство страны не хочет идти на реформы и в бессилии продолжает щелкать кнутом.

— Сегодня это уже выглядит карикатурно, — констатирует политический обозреватель.

По его мнению, если в сфере внимания министра внутренних дел будут находиться падеж скота и невыплаты зарплат, «мы далеко зайдем с таким полицейским контролем над экономикой».