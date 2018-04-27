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Ученые выяснили, как укрепить иммунитет за три дня

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  • 27.04.2018, 9:45
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Открытие позволяет «перезагрузить» человеческий организм.

Ученые из Университета Южной калифорнии сделали новое открытие: способ укрепить иммунитет всего за три дня. Данное открытие позволяет «перезагрузить» человеческий организм, но для этого требуется строгая дисциплина, пишет comments.ua.

Специалисты провели соответственные исследования. Результаты показали, чтобы укрепить иммунитет организма за короткий отрезок времени, необходимо значительно снизить калории дневного рациона. Ученые говорят, что голодание на короткий срок полезно для организма. Дело в том, что голодание на незначительное количество времени дает возможность запустить процесс, который избавляется от поврежденных клеток в организме. Эксперты наблюдали за группой людей на протяжении шести месяцев. Ученый интересовало, как голодание в течение 2-4 дней влияет на организм.

Данное наблюдение показало, что самым эффективным способом укрепить иммунитет является отказ от пищи на три дня. Ученые установили, что после голодной паузы во время возвращения к пище стволовые клетки, как бы «перезапускают» иммунитет благодаря тому, что активируется образование новых лейкоцитов.


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