В Нью-Йорке возле здания ООН прошел митинг солидарности с Беларусью 1 27.04.2018, 9:56

Акция была приурочена к 32-й годовщине аварии на ЧАЭС.

В четверг 26 апреля 2018 года, перед зданием штаб-квартиры ООН на Манхеттене в Нью-Йорке прошел митинг, посвященный 32-й годовщине Чернобыльской катастрофы. Об этом в «Фейсбуке» сообщил белорус из Филадельфии Вадим Васильев.

Митинг был запланирован как выражение солидарности и поддержки для белорусов, пострадавших от Чернобыльской аварии и по сей день вынужденных сталкиваться с ее последствиями.

Участники акции также выразили протест против того равнодушия и лицемерия, которое проявляют власти в Беларуси, замалчивая действительную ситуацию в загрязненных районах.

Напомним, что вчера в Минске прошло шествие и митинг «Чернобыльский шлях»-2018. Участники акции приняли резолюции, в которой потребовали немедленно прекратить строительство Островецкой АЭС и объявили о начале кампании «Островецкий шлях».