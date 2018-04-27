Сплошная имитация 7 Валерий Карбалевич, «Радыё Свабода»

27.04.2018, 10:26

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Фото: ТАСС

Во время «послания к народу и парламенту» мы увидели уставшего за 24 года власти диктатора.

Многие политические институты в Беларуси давно превратились в сплошную имитацию. Тем не менее, они продолжают существовать. Зачем это нужно власти?

Симуляция отчета перед народом

Один из таких устойчивых имитационных ритуалов - выступление Лукашенко в «национальном собрании» с «посланием». Такая процедура существует в большинстве стран. В условиях демократии выступление главы государства с посланием означает его отчет, если шире, то отчет власти перед обществом. Неслучайно оно называется «посланием парламенту и народу».

А какой отчет может быть в условиях Беларуси? Существующий режим давно не выбирается, не контролируется народов и не подотчетен ему. Тем не менее ритуал сохраняется.

Почти все независимые обозреватели отметили, что нынешнее выступление Лукашенко с «посланием» было грустным, скучным, унылым. Было видно, что самому выступающему исполнение этого ритуала надоело. Он даже позволил себе опоздать на 10 минут на мероприятие, в котором участвует вся правящая «элита», дипломаты, происходит трансляция на всю страну. Очень четкий показатель его отношению к этому шоу.

Послание было рекордно короткое. Лукашенко говорил без вдохновения, безразлично. Даже несколько раз сбивался. Это может свидетельствовать о том, что он накануне не тренировался, не прочитал внимательно текст, а на трибуне делал то с листа. Мы увидели уставшего за 24 года власти человека, который мечтает о том, чтобы вся эта скука скорее закончилась и можно было бы пойти играть в хоккей.

И скучал не только сам Лукашенко, но и вся аудитория. «Депутаты» и чиновники изо всех сил старались показать свою заинтересованность, но нельзя было скрыть, как все устали за много лет слушать одно и то же. О населении и говорить нечего. Но все каждый год выполняют ритуал.

Государственные институты как декорации

В общем, можно сказать, что почти вся политическая жизнь Беларуси состоит из подобных симуляций. Многие государственные институты - декорации, муляжи, их внешняя форма не соответствует содержанию. Примеров очень много.

Формально в Беларуси якобы происходят «выборы», а на самом деле их нет. Якобы существует «парламент» - двухпалатное «национальное собрание». На самом деле его работа - это сплошная профанация. Такой же суррогат - «местные советы».

Если эти институты убрать, то ничего в стране не изменится. Большинство населения этого даже не заметит. (Разве что оставить президентские «выборы», потому что надо же сохранять образ «народного президента»). Опять же экономия денег.

Идем дальше. Вот зачем, скажите, в Беларуси нужен Конституционный суд? Если «депутаты» «национального собрания» хоть как-то имитируют деятельность, собираются на сессии, принимают какие-то законы, то чем занимается Конституционный суд - в общем мало кому понятно.

По большому счету, есть серьезные сомнения, нужны ли тут вообще суды. Ведь, как известно, суды в Беларуси почти не выносят оправдательных приговоров, они просто штампуют предложения следственных органов. Тогда зачем они? Можно передать их функции следственному комитету, пусть он и выносит приговор. А суды ликвидировать, вместе с адвокатурой. Ведь адвокаты нужны, когда существует система правосудия. Разве что оставить суды по гражданским делам, где происходят споры по разделу имущества между физическими лицами и др.

Собственно говоря, непонятно, зачем нужна и прокуратура. Ведь это институт правового государства. А как прокуратура следит за соблюдением законов в Беларуси, хорошо известно.

Или вот существует в стране целая система якобы общественных, а на самом деле государственных организаций: Федерация профсоюзов Беларуси, БРСМ, «Белая Русь», союз женщин, союз ветеранов, Союз офицеров, Союз журналистов и др. Лукашенко называет их структурами гражданского общества, что опять же пародия. На их поддержку также идут бюджетные деньги. А ФПБ - в общем богатая организация, так как все рабочие госсектора вынуждены платить профсоюзные взносы.

Так вот, если все эти имитационные институты ликвидировать, то политическая система станет более рациональной, естественной, простой, избавиться от фейков, будет даже более искренней, никто никого не будет обманывать. Зато какая экономия денег удалась бы в конце концов!

Как обеспечивается легитимность

Но нет. Все эти фиктивные институты существуют. Почему? Если звезды зажигают, значит, это кому-то нужно. Существование любого государства опирается на два обстоятельства: силу и признание населением права государства на управление. Последнее называется таким абстрактным термином, как легитимность. А значит, одной грубой силы здесь недостаточно.

А для такого признания важно, чтобы люди считали государственные институты нужными, справедливыми, такими, которые отражают волю народа. Даже в самых тоталитарных политических режимах рядом с такой организацией, как концентрационный лагерь, всегда существует институт комиссаров, как в СССР, или Министерство пропаганды, как в фашистской Германии. Идеальный вариант, если народ считает государство своим. В противном случае риски для власти резко увеличиваются.

Вот для создания иллюзии справедливого и демократического государственного строя и нужны эти имитации. Поэтому существующий политический режим и продуцирует такие идеологические концепты, как «народный президент», «государство для народа» и др. Для придания вида демократичности, создания иллюзии народного представительства и существуют «выборы», «парламент», «местные советы». Для инсценировки объективности, справедливости государственные органы должны действовать по каким-то законам, правилам и ритуалам (суды, прокуратура, адвокатура). Кстати, обратите внимание, что во всех религиях огромную роль играют ритуалы.

С другой стороны, когда сам режим не будет создавать упомянутые институты, то эту нишу, пустоту заполнят политические оппоненты. Помните, как несколько лет после референдума 1996 года в подполье существовали остатки Верховного Совета 13 созыва, который оппозиция считала законным органом власти. А если не будет государственных профсоюзов, то на их месте вдруг могут возникнуть профсоюзы независимые.

Кроме того, существующему режиму нужна и внешняя, внешнеполитическая легитимность. Чтобы соседи признавали, не чурались иметь дело с руководством страны. Поэтому и должно здесь быть все как у людей: «выборы», «парламент», Конституционный суд и др.

Можно даже сказать, что в белорусских условиях имитация - это мать легитимности.

И последнее. В условиях распада авторитарного режима, перехода к реальной демократии эти имитационные институты могут наполниться настоящим содержанием. Как это произошло во время горбачевской перестройки, когда аморфные, безликие, безвластные советы вдруг стали реальными органами власти.

Валерий Карбалевич, «Радыё Свабода»