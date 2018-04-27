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Пятрас Ауштрявичюс: Белорусские власти безграмотно игнорируют уроки истории

  • 27.04.2018, 10:48
Пятрас Ауштрявичюс
Фото: DELFI

Строительство Островецкой АЭС должно быть остановлено.

Об этом литовский евродепутат Пятрас Ауштрявичюс написал 26 апреля в «Твиттере»:

«Сегодняшняя 32-ая годовщина Чернобыльской трагедии – это мрачное напоминание о правилах ядерной безопасности в советском стиле. К сожалению, Беларусь продолжает строительство Островецкой АЭС, продолжая безграмотно игнорировать мучительные уроки истории».

Напомним, что вчера в Минске прошли шествие и митинг «Чернобыльский шлях»-2018. Участники акции приняли резолюции, в которой потребовали немедленно прекратить строительство Островецкой АЭС и объявили о начале кампании «Островецкий шлях».


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