В ЖКХ рассказали, как будут будут рассчитываться жировки «тунеядцев» 4 27.04.2018, 11:06

В обновленном декрете много нюансов.

В ЖКХ рассказали, на сколько вырастут жировки не занятых в экономике граждан, как с них будут взимать полную оплату и почему не все иждивенцы будут рассчитываться за ЖКУ по экономически обоснованному тарифу, пишет tut.by.

Взимать полную оплату за ЖКУ, как пояснила начальник отдела управления экономики Министерства жилищно-коммунального хозяйства Жанна Попучеева, будут с не занятых в экономике граждан, которые являются собственниками жилья. Если у иждивенца нет в собственности недвижимости, то и взимать коммуналку по полным тарифам с него не будут.

Специалист ЖКХ на примере типовой двухкомнатной квартиры в 48 квадратных метров, где прописаны 3 человека, приводит расчеты по каждой из жилищно-коммунальных услуг, за которые будут по полным тарифам рассчитываться незанятые в экономике граждане.

Так, если собственником этой «двушки» является «тунеядец», то он оплачивает по экономически обоснованным тарифам треть за отопление, подогрев воды и газоснабжение. Остальные две трети коммуналки за зарегистрированных нетунеядцев в квартире будут оплачивать по субсидируемым тарифам.

В таком случае платеж за горячую воду, если не будут превышены лимиты, для этой квартиры вырастет на 5−6 рублей, подсчитали в ЖКХ. Важный момент: если зарегистрированный в этой квартире тунеядец не является собственником жилья, то он будет оплачивать ЖКУ по субсидируемым тарифам.

Если же в «двушке» на 48 квадратов будет проживать только один тунеядец, который одновременно является собственником жилья, то платеж за отопление вырастет примерно на 60 рублей, посчитали в ЖКХ.

За газоснабжение в этой же квартире, в которой установлены приборы индивидуального учета расхода газа и зарегистрировано 3 человека и собственник — «тунеядец», при потреблении 150 кубических метров газа платежи вырастут на 15−16 рублей. Если же в квартире прописан только один собственник-тунеядец, то он заплатит на 40 рублей больше при таком же потреблении газа.