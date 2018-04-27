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Лидеры двух Корей: Это начало «новой весны»

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  • 27.04.2018, 12:12

Лидеры Северной и Южной Корей в рамках исторического саммита посадили символическое дерево.

Дерево должно ознаменовать новую страницу в отношениях между двумя странами.

Как отмечает BBC, церемония была насыщена символикой.

Дерево - сосну - посадили на демаркационной линии, которая является официальной границей между двумя странами. Дерево датируется 1953 годом, годом подписания Корейского военного перемирия.

Почва и вода, используемые для посадки дерева, были взяты с обеих сторон границы и смешаны.

Во время церемонии сестра Ким Чен Ына помогла ему надеть белые перчатки. Вместе с лидером Южной Кореи они вместе положили последнюю лопату земли. Затем Ким заявил, что в обе страны пришла "новая весна".


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