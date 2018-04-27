Лидеры двух Корей: Это начало «новой весны»3
- 27.04.2018, 12:12
Лидеры Северной и Южной Корей в рамках исторического саммита посадили символическое дерево.
Дерево должно ознаменовать новую страницу в отношениях между двумя странами.
Как отмечает BBC, церемония была насыщена символикой.
Дерево - сосну - посадили на демаркационной линии, которая является официальной границей между двумя странами. Дерево датируется 1953 годом, годом подписания Корейского военного перемирия.
Почва и вода, используемые для посадки дерева, были взяты с обеих сторон границы и смешаны.
Во время церемонии сестра Ким Чен Ына помогла ему надеть белые перчатки. Вместе с лидером Южной Кореи они вместе положили последнюю лопату земли. Затем Ким заявил, что в обе страны пришла "новая весна".