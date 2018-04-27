Марафон по затягиванию поясов 2 Янка Грыль

27.04.2018, 12:17

До восстановления белорусской экономики - как до победы на «Евровидении».

Наиболее очевидных проблем две. Первая: статистика в основном оперирует брутто-показателями, не учитывающими вычетов. Поэтому любимый гражданами РБ вид спорта - сопоставление средних зарплат - имеет смысл только после вычитания 35-48% налоговых и социальных отчислений.

Вторая: статистика любит средние показатели. Например, если вы приобрели Bentley Mulsanne, то автоматически оказывается, что кусочек вашего Bentley Mulsanne присутствует и в потребительских расходах вашей соседки-пенсионерки, которая в прошлом месяце, кроме перловки и постного масла, ничего не приобретала.

Даже с этих позиций РРДД населения выглядят внушающим доверие индикатором. Реальные доходы (real income) в мировой практике - это не брутто-показатель: номинально полученная денежка, во-первых, пересчитывается с учетом изъятия налогов; во-вторых, дефлируется с учетом индекса потребительских цен (ИПЦ).

Поэтому РРДД принято рассматривать как достаточно объективный показатель уровня жизни: не сколько тебе начислили, а какой суммой располагаешь в реальности. При этом учитываются все виды доходов, а не только зарплата.

Справка По данным Белстата, в январе-феврале 2018г. доля оплаты труда в доходах населения составила 63,4%, доходов от предпринимательской и иной деятельности - 7,6%, трансферов населению (пенсии, стипендии, пособия, иные госвыплаты) - 24,4%, прочих - 4,6%. В Беларуси реальные располагаемые доходы населения не включают в себя налоги, сборы, взносы и корректируются с учетом ИПЦ на товары и услуги.

Погодите ликовать - облегчения на 7,5% вы все равно не почувствуете. Во-первых, речь идет о доходах за два месяца 2018г. в сравнении с аналогичным периодом 2017г. Как вы там в январе-феврале 2017г. жировали, помните? В отдельные месяцы статистика фиксировала еще более ощутимый рост РРДД - скажем, в январе 2018г. к январю 2017г. он составлял аж 7,8%. Насчет колебаний в I квартале зарплат, почти на две трети составляющих РРДД, Лукашенко еще в ноябре 2017г. наставлял правительство: «В начале 2018г. будет больше выходных, соответственно, люди будут меньше работать и могут получить зарплату чуть ниже планируемого уровня… А дальше II, III, IV кварталы, мы должны уже превосходить BYN1000 хоть немножко».

Хотелось бы, конечно, чтобы сбылась и вторая часть его прогноза, правда?

А что происходило с внезапно выросшими сразу на 7,5% РРДД населения раньше? Доходы граждан падали более двух с половиной лет, начиная с 2015г., хотя даже в рекордном по падению 2016-м Совмин обещал рост этого показателя на 0,5%, а вообще по программе социально-экономического развития РБ народные кубышки должны были подобреть за 5 лет аж на 9,5-11,6%. Так что все идет по плану.

Справка По данным Белстата, в 2014г. РРДД населения составили 100,9% к 2013г., в 2015г. - 94,1% к 2014г., в 2016г. - 93,1% к 2015г., в 2017г. - 102,4% к 2016г. Показатель падал с начала 2015г.: в январе - на 2,5% к аналогичному периоду прошлого года, январе-феврале - на 3,4%, январе-марте - на 3,8%, январе-апреле - на 4,8%, январе-мае - на 5%, январе-июне - на 4,9%, январе-июле - на 5,1%, январе-августе - на 5,3%, январе-сентябре, январе-октябре - на 5,4%, в январе-ноябре - на 5,6%. В 2016г. падение продолжилось и даже ускорилось: -5,4% в январе, -6,4% в январе-феврале, -6,5% в январе-марте, -6,8% в январе-апреле, по -7% в январе-мае, январе-июне, январе-июле, -7,1% в январе-августе, -7,2% в январе-сентябре, -7,3% в январе-октябре, -7,5% в январе-ноябре. Признаки замедления падения появились в 2017г.: январь - -4,5%, январь-февраль - -3,1%, январь-март - -2,2%, январь-апрель - -1,6%, январь-май - -1,2%, январь-июнь - -0,8%, январь-июль - -0,5%, январь-август - -0,1%. Лишь с сентября 2017г. наметился обратный процесс: январь-сентябрь - +0,4%, январь-октябрь - +0,9%, январь-ноябрь - +1,5%.

То, что граждане ощутили в 2014-17гг. на своей шкуре, можно охарактеризовать как нарастающий (или убывающий, как угодно) итог. Восстановление доходов началось лишь спустя без малого год после того, как экономика стала выкарабкиваться из ямы и в правительстве раздались голоса о завершении рецессии. Еще в апреле 2017г. премьер-министр Андрей Кобяков рассуждал: «На фоне роста реальной зарплаты мы рассчитываем, что постепенно начнем возвращать в положительное значение темпы роста реальных доходов. Пока они меньше 100%». К лету 2017г. положение не изменилось, премьер все так же откровенно пенял подчиненным: «Не выполнен только один показатель - по РРДД населения».

Обозрев величину, динамику, продолжительность падения РРДД, придется признать: +7,5% после почти трехлетнего марафона по затягиванию поясов и сдаче инвалюты из индивидуальной кубышки в обменник - это не повод пить шампанское. Сделана заявка на темп восстановления доходов (для сравнения: за весь 2017г. РРДД прибавили лишь 2,4%), но до самого восстановления - как до победы на «Евровидении». Так что радоваться, в общем, нечему.

Янка Грыль, «БелГазета»