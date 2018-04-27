Литовский депутат: Беларусь нарушает международные договоренности 27.04.2018, 12:24

Линас Бальсис

Фото: DELFI

Минск не передает полную информацию о процессе строительства атомной станции.

«Белсат» пообщался с депутатом Сейма Литвы Линасом Бальсисом о проблемах АЭС в Островце.

Литовская сторона считает, что атомная станция опасна для национальных интересов, для здоровья литовского населения, к тому же этот проект нарушает международные договоренности и конвенции. Депутат говорит, что белорусская сторона не передает полную информацию о процессе строительства атомной станции.

Уже известно, что Литва не будет покупать электроэнергию с Островецкой АЭС и сделает все возможное, чтобы электроэнергия с белорусской АЭС или других подобных опасных электростанций не смогла попасть на рынок Евросоюза. В ближайшее время литовцы начинают демонтаж всех линий электропередач, соединяющих литовскую энергосистему с Беларусью.

«Появится специальная станция, которая позволит включиться в электросети Беларуси. Беларусь не сможет без нашего ведома к ней подключиться и поставлять энергию в наши сети, а значит и сети Евросоюза», — объясняет Бальсис.

В то же время Линас Бальсис говорит, что у Беларуси есть шанс продать им энергию с новой станции, но при одном условии.

«Этот проект можно переквалифицировать в электростанцию другого типа. Если соорудить вместо атомного реактора большой котел для сжигания биомассы, то такое электричество Литва бы покупала. Но для этого нужны переговоры», — сообщил депутат.

Напомним, что первый энергоблок БелАЭС планируют запустить в 2019 году, второй – в 2020-ом.