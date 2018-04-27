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«Яндекс» о блокировке Telegram: Это удар по всему рунету

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  • 27.04.2018, 13:09
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Компания требует от Роскомнадзора разъяснений.

В компании "Яндекс" назвали попытку Роскомнадзора заблокировать в России мессенджер Telegram "ударом по всему рунету" и потребовали от ведомства разъяснений из-за внесения своих IP-адресов в реестр запрещенных сайтов. Об этом говорится в официальном пресс-релизе.

В "Яндексе" подчеркнули, что российский рынок может развиваться только в условиях открытой конкуренции, и что из-за блокировок пострадали многие ресурсы и их пользователи.

В ночь на пятницу Роскомнадзор добавил IP-адреса "Яндекса", а также "ВКонтакте", "Одноклассников", Facebook, LiveInternet и Yahoo в реестр запрещенных сайтов. Ресурсы оказались заблокированы на несколько часов. В надзорном органе это назвали случайностью, связанной с "технологическими особенностями работы системы".


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