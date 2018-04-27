В Солигорске задержали независимых журналистов 27.04.2018, 13:59

Милиционеры заметили телекамеру и решили проверить документы.

Журналисток Татьяну Белашову и Марию Арцыбашеву, сотрудничающих с «Белсатом», задержали возле здания Солигорского районного суда, пишет сайт телеканала «Белсатом».

Милиционеры заметили телекамеру и решили проверить документы.

«Они кому-то позвонили. А потом нам сказали, мол, у них есть информация, что мы связаны с телеканалом «Белсат». Нас отвезли в РОВД», – говорит Татьяна Белашова.

В местном РОВД был составлен протокол опроса, но Белашова и Арцыбашева отказались его подписывать. После чего журналистов отпустили.

Журналистов задержал местный милиционер Михаил Олехнович.