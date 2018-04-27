Дональд Трамп: Корейская война закончилась 10 27.04.2018, 14:13

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Дональд Трамп

Глава Белого дома прокомментировал результаты исторической встречи лидеров двух Корей.

Президент США Дональд Трамп отреагировал на результаты исторической встречи лидеров Южной Кореи Мун Чжэ Ином и КНДР Ким Чен Ыном, сообщает "Новое Время".

По мнению Трампа, результаты встречи свидетельствуют о завершении войны на Корейском полуострове и США должны гордиться этим.

"Корейская война завершилась!...После невообразимых ракетных пусков и ядерных испытаний (КНДР – Ред.), проходит историческая встреча между лидерами Северной и Южной Кореи. Это отлично, но только время покажет ее результативность!", - написал Трамп в Twitter.

В пятницу, 27 апреля, лидеры двух Корей провели историческую встречу в пограничной деревне Пханмунджом (на территории Южной Кореи).

После переговоров лидеры двух стран анонсировали подписание в конце 2018 года мирного договора, который положит конец войне между двумя странами, которая формально продолжается с 1953 года.