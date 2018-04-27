Дональд Трамп: Корейская война закончилась

Дональд Трамп: Корейская война закончилась10
- 27.04.2018, 14:13
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Глава Белого дома прокомментировал результаты исторической встречи лидеров двух Корей.
Президент США Дональд Трамп отреагировал на результаты исторической встречи лидеров Южной Кореи Мун Чжэ Ином и КНДР Ким Чен Ыном, сообщает "Новое Время".
По мнению Трампа, результаты встречи свидетельствуют о завершении войны на Корейском полуострове и США должны гордиться этим.
"Корейская война завершилась!...После невообразимых ракетных пусков и ядерных испытаний (КНДР – Ред.), проходит историческая встреча между лидерами Северной и Южной Кореи. Это отлично, но только время покажет ее результативность!", - написал Трамп в Twitter.
В пятницу, 27 апреля, лидеры двух Корей провели историческую встречу в пограничной деревне Пханмунджом (на территории Южной Кореи).
После переговоров лидеры двух стран анонсировали подписание в конце 2018 года мирного договора, который положит конец войне между двумя странами, которая формально продолжается с 1953 года.
KOREAN WAR TO END! The United States, and all of its GREAT people, should be very proud of what is now taking place in Korea!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 апреля 2018 г.
After a furious year of missile launches and Nuclear testing, a historic meeting between North and South Korea is now taking place. Good things are happening, but only time will tell!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 апреля 2018 г.