Ученые назвали идеальный для здоровья десерт

Ученые назвали идеальный для здоровья десерт2
- 27.04.2018, 14:40
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Он положительно сказывается на работе желудка, активируя процесс переработки сложных углеводов.
Ученые рассказали о самом полезном для здоровья десерте. По словам специалистов, мармелад обладает массой положительных свойств, которые отсутствуют в обычных шоколаде, печенье и прочих сладостях, пишет сайт orthodox.od.ua.
Данный вид десертов положительно сказывается на работе желудка, активируя процесс переработки сложных углеводов. Кроме того, полезные микроэлементы, содержащиеся в мармеладе, способствуют более быстрому усваиванию белка. Исследователи отмечают, что речь идет о натуральном продукте, не содержащем в составе консервантов и прочих химических соединений.
По словам ученых, при употреблении мармелада важно помнить о пропорциях, так как большое количество сладостей может привести не только к ожирению, но и всевозможных хроническим недугам, среди которых повышение риска развития сахарного диабета.
«Мармелад позволяет организму значительно быстрее избавиться от патогенных веществ, содержащихся в организме. Также стоит помнить о пользе шоколада, но количество сахара в нем должно сводиться к минимуму. Только в этом случае он положительно влияет на мозговую активность и дает возможность человеку быстрее обрабатывать информацию и забыть о проблемах с памятью», - отметили ученые.