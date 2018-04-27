«За неделю пробежал 225 километров» 27.04.2018, 16:57

Как минчане добираются с работы бегом.

«Быстрее всего до работы я добираюсь на велосипеде — 35 минут. На авто, если с пробками, можно и 50 минут потратить», — прикидывает Анастасия Васько. Но вообще-то с работы Настя любит бегать — как и другие минчане, с которыми поговорил tut.by: о тренировках, косых взглядах коллег и похудении.

The New York Times писал об любопытном исследовании: кажется, что дорога на работу на велосипеде или бегом займет много времени. Но стоит только попробовать — и станет ясно: мы ошибались!

«За неделю пробежал 225 км»

Вадим Симонов всерьез увлекся спортом два года назад, когда после участия в благотворительной акции velcombegom попал в команду «Академии бега YOUCAN». Цель была — подготовиться к забегу в 21 км в честь открытия Летних олимпийских игр в Рио с нуля за два месяца. Вадиму тогда исполнилось 30 лет, он трудился кладовщиком на складе. Новое хобби на работе никто не понял:

— Скептически отнеслись к тому, что я буду бегать. «И по утрам на склад?» — подкалывали они. И я начал бегать на работу, — вспоминает Вадим.

Около семи утра наш герой выходил из дома. На автобусе ехал с ребенком в сад, а оттуда — бегом на работу. Восемь километров — c Каменной Горки — 3 до Монтажников — преодолевал за 45 минут.

— Раньше, когда пользовался общественным транспортом, проезжал больше десяти остановок с двумя пересадками. Оказалось, я бегом добираюсь за то же время, — усмехается мужчина.

— А душ на работе была возможность принять?

— Нет. Но это же склад, так что не так критично. Я приводил себя в порядок с помощью умывальника, доставал из рюкзака чистую одежду: рубашка, брюки. А когда бежал с работы, душ ждал уже дома. Если вечером нужно было нормально выглядеть, то пробежку я просто пропускал — потому что после все-таки так себе видок.

В августе Вадим пробежал 21 км к Олимпиаде, в сентябре — Минский полумарафон. На работе привыкли, смеяться перестали. Заменив общественный транспорт и ходьбу на пробежки, в октябре Вадим выиграл один из конкурсов followminsk — на самое большое расстояние бега за неделю. Получилось 225 км.

— На награждении тренировался с сыном на плечах. Ловил удивленные взгляды, но что тут удивляться, если мы каждый день по паре километров так бегали: для папы нагрузка, для сына удовольствие.

В марте прошлого года Вадим сменил работу: стал спортивным координатором в «Академии YOUCAN». С прошлого лета живет в Жодино. На работу в Минск уже не побегаешь.

— Но километр до электрички я все равно бегу, — признается Вадим. — Да и в городе, бывает, игнорирую общественный транспорт: вчера надо было на тренировку с площади Победы до Калиновского. Я решил не ехать — а пробежаться.

«Меня предупреждали, что бег — это наркотик»

Школьницей Настя Васько бег не любила. И когда уже студенткой ходила в тренажерку, первые 15 минут кардио казались катастрофой.

— Три года назад я даже не знала, сколько километров в марафоне, — с удивлением, как будто описывая кого-то другого, вспоминает девушка. — И, если честно, всегда завидовала тем, для кого это хобби. Помните, строчка в школьной анкете: «Твое хобби?» Кто-то писал: танцы, изучение языков, вышивание. Я все время была в поисках: то тренажерный зал, то аквааэробика. Год позанимаюсь и брошу. И никак не могла подумать, что заболею бегом.

Но однажды знакомая рассказала Анастасии про школу бега IRUN, которая организует беговые туры за границу.

— В Барселону можно было слетать за 250 евро. Я подумала: 250 евро на неделю — вообще круто! Путешествовать я люблю. Условие — пробежать 21 км. Мне не верилось, что смогу подготовиться, но решила пойти на эту аферу. Помню, как меня предупреждали: бег — это наркотик. Мол, ты осторожно, как только пробежишь дистанцию, захочешь либо ее увеличивать, либо преодолеть еще быстрее.

Свой первый полумарафон в Барселоне Анастасия пробежала за час и пятьдесят три минуты. А дальше понеслось — Варшава, Рига, Киев.

— Первый марафон я пробежала в Афинах. Для меня это символично, ведь Греция — родина марафона. Бег для меня стал образом жизни, я сейчас без него не могу.

Пробежки на работу у Анастасии, специалиста по продажам, начались вместе с подготовкой к первому марафону. Так как тренироваться нужно было шесть дней в неделю, она решила сэкономить время и превратить 7 км от офиса на Партизанском до дома на Коласа в пробежку.

— Сначала переживала за время. Но и общественным транспортом, и бегом добираюсь за 40 минут.

Теперь два раза в неделю Настя едет на работу общественным транспортом, а возвращается — бегом. Вещи оставляет на работе, с собой — только поясная сумка с ключами, телефоном и другими мелочами.

— Когда знакомые узнают, что я бегаю с работы, завидуют. Говорят: «Круто! А вот я ленивый». Для меня бег как активная йога. Выходишь с работы, кавардак в голове — и можно подумать. Я даже стала ловить себя на мысли во время рабочего дня: так, это задание я обдумаю во время пробежки. Бег — мой способ решать проблемы и улучшать настроение. Только кажется, что он забирает силы. После пробежки с работы я еще спокойно убираюсь дома, а если не бегу — чувствую, устала так, что ничего не могу сделать.

«Велосипедисты знакомятся на светофорах»

Марина Караженец с работы бегает уже год — раз в неделю. Увлечение бегом началось с Минского полумарафона, а «рабочие» пробежки с Немиги до Сухарево — с подготовки к марафону в Польше.

— Решила совмещать приятное с полезным, — смеется девушка.

Марина — главный бухгалтер в международной компании. На работе строгий дресс-код: деловой стиль одежды все дни, кроме пятницы. Прийти даже в кедах — не вариант.

— Помню, был смешной случай: я уже переоделась на пробежку из офиса. А тут заглянул руководитель с сотрудником другой, европейской компании. Хотел познакомить его с главным бухгалтером — а я в форме и кроссовках! Разговорились тогда, оказалось, много знакомых европейца тоже увлекаются бегом и марафонами.

— Или 58 минут, если со светофорами не везет. Общественным транспортом я добиралась за 45 минут, так что по времени примерно одинаково. Музыку или аудиокниги по дороге не слушаю. Мысли привожу в порядок, вопросы решаю. Иногда велосипедисты подъезжают: познакомиться, пошутить на светофорах.

На зиму беговой сезон с работы Марина закрывала — темно, неудобно, да и к конкретному марафону готовиться не нужно было.

— Мне нравится бегать. Это хорошее самочувствие, физическая форма. Друзей много, и совсем по-другому себя ощущаешь, отвлекаешься от работы. Как-то спокойнее становишься, характер закаляется. И свежий воздух! А еще можно больше есть и не поправляться, — смеется девушка.