Под музыку Сопротивления: Ролик о борьбе с заводом под Брестом появился в Сети 1 27.04.2018, 17:35

Борьба брестчан длится уже четыре месяца.

В него вошли фото и видео, отражающие основные события четырехмесячной борьбы против строительства аккумуляторного завода, пишет «Брестская газета».

Видеоролик «О борьбе брестчан за право дышать чистым воздухом и просто ЖИТЬ!» 27 апреля появился на youtube. В хронологическом порядке в нем отражены основные события, которые произошли в Бресте и районе с момента начала кампании против строительства аккумуляторного завода «АйПауэр» в СЭЗ «Брест». Это и сбор подписей против строительства, и суды, и кормление голубей на площади Ленина в знак протеста, и встречи с чиновниками и представителями бизнеса и др.

Примечательно, что в клипе использована народная итальянская песня «Белла чао», исполнявшаяся участниками движения Сопротивления в Моденских горах во время Второй мировой войны и получившая мировую известность в конце 40-х годов XX века.

Видео появилось за несколько дней до разрешенного властями митинга «Брестчанки против свинца», который пройдет 29 апреля в брестском парке воинов-интернационалистов с 12.00 до 14.30.