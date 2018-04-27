К Роскомнадзору подали первый судебный иск из-за блокировки Telegram 27.04.2018, 18:19

Иск подал владелец инвестиционной компании «Инвестори» Александр Вихарев.

Владелец инвестиционной компании "Инвестори" Александр Вихарев подал в Московский арбитражный суд иск к Роскомнадзору на пять миллионов рублей. Он требует возместить убытки, которые фирма понесла от веерных блокировок IP-адресов. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя бизнесмена.

Это первый судебный иск против Роскомнадзора из-за необоснованных массовых блокировок сторонних сервисов после запрета Telegram.

Как утверждает истец, из-за массовых блокировок сайт фирмы, занимающейся привлечением инвестиций в коммерческую недвижимость, оказался недоступен. Предпринимателю "поступили жалобы от клиентов в связи с невозможностью регистрации на платформе компании".

"Данные ограничения нарушили пропускную способность самой организации, и большое количество инвесторов, использующих платформу истца, не смогли произвести операции в своих личных кабинетах", - добавил бизнесмен.

Вихарев пояснил, что потребовал у РКН компенсацию, поскольку его компания понесла репутационные потери - жалобы клиентов и невозможность воспользоваться сайтом "наносят ущерб рыночному позиционированию" фирмы.

В ночь с четверга на пятницу Роскомнадзор случайно внес в черный список ресурсов ряд IP-адресов, принадлежащих "Яндексу", "Вконтакте", "Одноклассникам", Facebook, Twitter, Yahoo и LiveInternet. Два часа спустя адреса были разблокированы.

На другой день представители российских интернет-компаний осудили действия РКН. PR-директор "Яндекса" Очир Манджиков назвал борьбу с Telegram "ударом по всему рунету". "Блокировка коснулась не только мессенджера - пострадали многие ресурсы и их пользователи. Мы не считаем эту ситуацию нормальной. Российский рынок может развиваться только в условиях открытой конкуренции. Ограничение доступа к глобальным и российским интернет-сервисам навредит прежде всего рунету. Именно несвободу и отсутствие выбора для пользователей мы считаем самым опасным последствием блокировок", - сказал представитель компании.

Гендиректор "Вконтакте" Андрей Рогозов обвинил Роскомнадзор в "непонимании принципов работы современного интернета", а представители Mail.Ru объявили о запуске собственных прокси-серверов для обхода блокировки Telegram.

С 16 апреля РКН приступил к массовым блокировкам IP-адресов в рамках борьбы с мессенджером Telegram, запрещенным в России по решению суда. Заблокированы, в частности, целые подсети облачных сервисов Google и Amazon, нарушена работа многих сервисов и сайтов.