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Дерипаска решил сократить свою долю в En+

  • 27.04.2018, 19:09
Олег Дерипаска

Российский миллиардер также намерен покинуть совет директоров компании.

Олег Дерипаска согласился снизить долю в En+ Group до ниже 50%, говорится в сообщении компании, передает ТАСС.

"Олег Дерипаска в целом согласился с просьбой председателя совета директоров снизить долю в компании до уровня ниже 50%", - говорится в сообщении.

En+ также отмечает, что обратилась в минфин США, который внес ее в санкционные списки, с просьбой продлить транзакции с компанией до 31 октября.


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