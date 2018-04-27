Дерипаска решил сократить свою долю в En+ 27.04.2018, 19:09

Олег Дерипаска

Российский миллиардер также намерен покинуть совет директоров компании.

Олег Дерипаска согласился снизить долю в En+ Group до ниже 50%, говорится в сообщении компании, передает ТАСС.

"Олег Дерипаска в целом согласился с просьбой председателя совета директоров снизить долю в компании до уровня ниже 50%", - говорится в сообщении.

En+ также отмечает, что обратилась в минфин США, который внес ее в санкционные списки, с просьбой продлить транзакции с компанией до 31 октября.