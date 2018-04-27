Atlantic Council: Утечки могут разрушить газовое доминирование Путина в Европе 27.04.2018, 20:17

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Россия использует свой газ в качестве политического оружия.

В последнее время название "Газпром" часто появлялся в заголовках европейских СМИ. И, что главное, в неблагоприятном контексте.

Недавняя утечка 271-страничного отчета, составленного Генеральным директоратом Европейской комиссии по конкуренции, в котором описаны нарушения европейского законодательства российской газовой монополией "Газпром" стало сенсацией. И не потому, что в отчете раскрыты ранее неизвестные факты, а потому, что эти факты свидетельствуют об использовании Россией своего газа в качестве политического оружия, пишет uainfo.org со ссылкой на Atlantic Council.

Второй транш документов, опубликованный членам Европейского парламента вместе с их докладом, вызвал еще более сильную реакцию. В этом файле, так называемом Приложении 2, содержится политическое предложение для Европейской комиссии ввести в отношении "Газпрома" тот перечень ограничительных мер, который он сам же составил. Однако подлинность этого документа находится под вопросом.

Все это означает, что комиссии до сих пор не удается выработать однозначное решение относительно допустимости строительства спорного газопровода "Северный поток-2".

"Нам говорят, что комиссия хочет мирного урегулирования и уже решила одобрить эту сделку", – сказал Яцек Сарыуш-Вольский, ведущий польский депутат Европарламента.

"Эти документы доказывают, что "Газпром" в течение многих лет нарушал законы ЕС, но несмотря на это комиссия собирается принять положительное решение в отношении проекта. Это все связанно исключительно с корыстными интересами", – добавил он.

С польским политиком трудно спорить. Согласно расследованию, Польша платила "Газпрому" 350 долларов за тысячу кубометров газа, в то время как цена для Германии была гораздо ниже – 200 долларов. Эксперты говорят, что доставка газа в Польшу на 27-30 долларов дешевле, чем в Германию, поэтому справедливая цена для Польши составляет около 175-180 долларов. Вместо этого стране была выставлена завышенная цена за отказ продать свою газотранспортную систему россиянам.

Согласно докладу, почти все страны Восточной, Юго-Восточной Европы и Прибалтики пострадали от политики "Газпрома". Российская газовая компания не смогла перепродавать поставляемый газ и закрыть альтернативные источники. Россия активно внедряла стратегию по сегментации Центральной и Восточной Европы, чтобы выставлять более высокие цены или выдвигать политические требования.

Согласно документу, расследование было завершено в 2015 году, но его результаты не были обнародованы, и любые соответствующие санкции не введены. Так почему же следствие возобновилось?

Ответ заключается в желании «Газпрома» как можно скорее приступить к строительству трубопровода "Северный поток 2". Если строительство будет закончено, этот газопровод станет ключевым инструментом для шантажа Восточной Европы и наказания Украины и Польши за непослушание и стремление к независимости.

Однако начинать строительство до официального решения генерального директората Европейской комиссии по конкуренции было бы рискованным для "Газпрома", даже если компания уверена, что московские лоббисты и политические агенты уже договорились о самом мягком возможном решении.

К счастью, в Европейской комиссии все еще есть люди, которые сохраняют приверженность ценностям, лежащим в основании Европейского Союза. Утечка – что крайне редко для Европейской комиссии – доказательство этого. В конце концов, расследование было беспрецедентным с точки зрения чувствительности информации.

Европейская комиссия не представила никаких официальных комментариев. Но некоторые официальные лица в частных беседах говорят, что "отчет является подлинным". В то же время, по словам некоторых политиков, Приложение 2 является поддельным.

Комиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер на прошлой неделе выступила с пространным официальным заявлением в Вашингтоне: "Это не похоже на документ Европейской комиссии – это становится очевидным после прочтения его полного текста, комиссия не так готовит свои отчеты. Для нас очень странно, когда люди пытаются установить связь между нашей работой и геополитической ситуацией".

На вопрос, влияет ли нынешняя напряженность между Западом и Россией на переговоры, Вестагер сказала: "Очевидно, что мы читаем новостные статьи, но антимонопольное расследование – рыночный, а не политический инструмент".

Возможны два исхода. Первый – будет вынесено официальное решение в пользу «Газпрома». Это вызовет еще больший резонанс среди стран Центральной и Восточной Европы и углубит внутренние противоречия внутри Европейского союза. Это, по-видимому, является главной целью Москвы.

Второй – Германия, как главный сторонник Путина в ЕС, должна будет усмирить свою гордыню. Тогда решение относительно "Газпрома" и его нарушений будет довольно жестким. Жесткое решение на основании результата этого расследования, вероятно, усложнит реализацию проекта "Северный поток-2". В то же время это продемонстрирует, что единство и фундаментальные ценности для Европы важнее, чем грязные российские деньги.