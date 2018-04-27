МАПИД возвел двухэтажный коттедж за 65 часов 42 минуты 2 27.04.2018, 21:03

Дом появился на выставочной площадке СУ-246 в микрорайоне Шабаны в Минске.

Монтаж коттеджа начался 25 апреля в 00.00. На первом этаже находятся тамбур, холл, кухня-столовая и санузел, на втором - две жилые комнаты (14,1 кв.м и 13,4 кв.м) и ванная. Монтажники работали вахтовым методом по двенадцать часов. Параллельно велось утепление однослойных панелей минераловатными плитами, передает БелТА.

За ходом работ впервые в Беларуси наблюдали со специально организованной смотровой площадки, а также онлайн с 25 апреля по 27 апреля с 9.00 до 19.00. По подсчетам предприятия, видеотрансляция набрала более 100 тыс. просмотров. Цена квадратного метра стала известна по окончании работ: базовая стоимость, в которую входят фундамент, комплект железобетонных изделий с монтажом, кровля, окна, входные двери, отделка фасада (с утеплением), штукатурные работы, - Br1 тыс.

По словам генерального директора предприятия Николая Милошевского, это только первый проект. Через пару недель на площадке снова начнется строительство, и к концу июня рядом с этим коттеджем будут возведены еще два. "Цель этого проекта - показать, что в такой короткий срок действительно реально построить из наших конструкций комфортный дом для одной семьи", - отметил он. Всего использовано 37 конструкций. Они крепятся между собой на болтовых соединениях с последующей механизированной заделкой стыков, что значительно упрощает монтаж для индивидуальных застройщиков.

Гендиректор МАПИДа подчеркнул надежность коттеджа. Как отметил первый заместитель генерального директора предприятия Иван Хичевский, при монтаже коттеджа применялись европейские технологии. "Сделана ставка на звукоизоляцию, чтобы условия проживания были более комфортными. Поэтому толщина всех стен - 160 мм. Высота составляет 2,75 м", - рассказал он. Возведение такого коттеджа в целом займет около трех недель: пять дней уйдет на фундамент, за это время будут формоваться плиты на заводе, два-три дня - на монтаж дома, еще полторы недели - монтаж кровли и фасада.

МАПИД предоставляет гарантию на коттедж на 5 лет. Однако, по словам Ивана Хичевского, при нормальной эксплуатации в доме после родителей будут жить и дети, и внуки. В проектах предприятия заинтересованы за границей. Первый заместитель гендиректора рассказал, что недавно поступило предложение по строительству под ключ 4-звездочной гостиницы в Вильнюсе.