Помпео: Большая группа стран ждет от Украины реформ для вступления в НАТО 27.04.2018, 21:22

Об этом заявил новый госсекретарь США после завершения заседания глав МИД стран НАТО в Брюсселе.

Большая группа стран ждет от Украины шагов, после которых страну смогут пригласить в НАТО.

Такую позицию высказал новоназначенный руководитель Государственного департамента США Майк Помпео после встречи глав внешнеполитических ведомств стран-членов альянса.

Об этом пишет «Европейская правда».

«Большая группа (стран, - ред.) надеются, что украинцы начнут осуществлять действия, после которых их можно будет пригласить к членству в НАТО», - сказал Помпео.

При этом, по его словам, на встрече обсуждались различные подходы к предоставлению Украине Плана действий для вступления в альянс.

Госсекретарь отметил необходимость проведения многих реформ, чтобы «пройти долгий путь, и этого достичь».