Помпео: Большая группа стран ждет от Украины реформ для вступления в НАТО
- 27.04.2018, 21:22
Об этом заявил новый госсекретарь США после завершения заседания глав МИД стран НАТО в Брюсселе.
Большая группа стран ждет от Украины шагов, после которых страну смогут пригласить в НАТО.
Такую позицию высказал новоназначенный руководитель Государственного департамента США Майк Помпео после встречи глав внешнеполитических ведомств стран-членов альянса.
Об этом пишет «Европейская правда».
«Большая группа (стран, - ред.) надеются, что украинцы начнут осуществлять действия, после которых их можно будет пригласить к членству в НАТО», - сказал Помпео.
При этом, по его словам, на встрече обсуждались различные подходы к предоставлению Украине Плана действий для вступления в альянс.
Госсекретарь отметил необходимость проведения многих реформ, чтобы «пройти долгий путь, и этого достичь».