Трамп и Меркель подтвердили общую позицию по санкциям против РФ 27.04.2018, 21:49

Фото: Matteo Ciambelli/NurPhoto/Getty Images

Ангела Меркель отметила, что Германия поддерживает территориальную целостность Украины.

В повестку встречи президента США Дональда Трампа и канцлера Германии Ангелы Меркель в Вашингтоне вошло обсуждение ситуации в Украине и санкции США в отношении России.

Об этом госпожа Меркель заявила в ходе пресс-конференции по итогам переговоров. Мероприятие транслирует CBS, передает kommersant.ru.

Ангела Меркель отметила, что Германия поддерживает территориальную целостность Украины.

«Никто не заинтересован в плохих отношениях с Россией, но о разногласиях необходимо говорить открыто и четко»,— добавила канцлер.

По словам Ангелы Меркель, германское правительство активно работает с американской администрацией в вопросах оценки санкций в отношении РФ.

О конкретных решениях ни госпожа Меркель, ни господин Трамп ничего не сказали.

Отметим, до Ангелы Меркель с визитом в США находился руководитель другой крупной европейской страны — президент Франции Эмманюэль Макрон. Отношения с Россией также становились темой для беседы господина Макрона с Дональдом Трампом.