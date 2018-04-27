Следственную группу по «делу профсоюзов» расширили до восьми человек 1 27.04.2018, 22:02

Геннадий Федынич

Также был сменен руководитель следственной группы.

Такое решение объявили 27 апреля Геннадию Федыничу, председателю независимого профсоюза радиоэлектронной промышленности (РЭП). Ему сообщили, что в группу дополнительно включены следователи Фрунзенского, Первомайского, Ленинского, Заводского районов Минска и Минской области. Новым руководителем следственной группы назначен капитан Дмитрий Захаров.

«Сегодня во второй половине дня меня вызвали в Следственный комитет. Назвали все новые фамилии. Спросили, не имею ли я претензий к новым сотрудникам. Поскольку их имена я услышал впервые, то ничего не возражал. Думаю, что их взяли для того, чтобы оформить скорее протоколы допросов наших активистов в регионах. Все же опросили более полутысячи человек», - сказал «Радыё Свабода» Геннадий Федынич.

По его словам, следователи не говорили ничего о продолжении дела, хотя срок его только до 1 мая. «Думаю, об этом нам сообщат 2 мая», - прогнозирует профсоюзный лидер.

Федынич добавил, что Международное объединение профсоюзов промышленных рабочих мира IndustriALL включила его в состав своей официальной делегации для участия в июньской сессии Международной организации труда в Женеве:

«Они прекрасно знают, что я не имею права покидать Беларусь. И будут писать письма в Следственный комитет и Министерство труда, чтобы мне разрешили участвовать в сессии».