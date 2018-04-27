Никол Пашинян призвал армян выйти 1 мая на улицы 27.04.2018, 22:10

1 мая будет созвано специальное заседание парламента Армении по вопросу избрания премьер-министра.

В Армении лидер оппозиции Никол Пашинян призвал граждан республики 1 мая выйти на улицы и площади Еревана, сообщает «Радио Азатутюн».

Ранее Пашинян призвал исполняющего обязанности премьер-министра Карена Карапетяна продолжить в пятницу переговоры смене власти, но представитель Карапетяна сообщил, что тот считает участие в переговорах «бесперспективным».

1 мая будет созвано специальное заседание парламента Армении по вопросу избрания премьер-министра.

Пашинян настаивает на переговорах с правящей Республиканской партией Армении, которая в настоящее время имеет в парламенте большинство мест. Оппозиционеры выступают за роспуск парламента и проведение внеочередных всеобщих выборов.

Экс-президент Серж Саргсян 23 апреля подал в отставку с поста премьер-министра Армении под давлением многодневных массовых уличных протестов. Затем в отставку ушло правительство а полномочия премьер-министра перешли к первому вице-премьеру, члену правящей Республиканской партии Армении Карену Карапетяну.