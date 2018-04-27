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Речицкий военкомат нарушил закон, опубликовав в газете список уклонистов

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  • 27.04.2018, 22:50

Фамилии уклонистов Речицкого района были опубликованы в газете «Дняпровец».

27 апреля активисты Центра прав призывника получили ответ прокуратуры Речицкого района по вопросу размещения на сайте газеты «Дняпровец» статьи «Фамилии уклонистов Речицкого района сообщили в военкомате» с именами и домашними адресами призывников, названных «уклонистами».

В ответе прокуратуры сообщается, что по результатам проведенной проверки за допущенные нарушения требований законов главный редактор газеты «Дняпровец» и военный комиссар Речицкого и Лоевского районов предупреждены прокурором Речицкого района о недопустимости впредь нарушений данного законодательства.

Тем не менее, личные данные призывников остаются в тексте статьи на сайте газеты до сих пор.


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