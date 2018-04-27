Как не платить за ЖКХ по «тунеядским» тарифам? 8 27.04.2018, 23:05

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Люди уже ищут способы, как обойти глупый декрет №1.

Власти Беларуси продолжают пока тщетную борьбу с так называемыми «тунеядцами». Чиновники наконец сообщили, на сколько и за какие услуги вырастут суммы в жировках безработных. Именно повышением цен на услуги ЖКХ для безработных власти хотят так сказать «помочь людям трудоустроиться». Но возможно ли это в сегодняшней Беларуси?

Жировки счастья ждут «тунеядцев»! Ноу-хау от Министерств труда и жилищно-коммунального хозяйства уже повсеместно рекламируют белорусские чиновники, передает «Белсат».

«Нашим законодательством предусмотрено, что начисление оплаты по субсидированным тарифам дается гражданам как бы с льготами со стороны государства. И получается, что в данном случае гражданин не выплачивает каких-то там платежей. Поэтому льгота данной категории граждан не будет предоставляться», – объясняет Жанна Попучеева из министерства ЖКХ.

Так, уже с начала следующего года оплачивать на сто процентов тариф за горячую воду придется «тунеядцам», которые являются собственниками жилья (то есть жировки приходят на их имя). Если же безработный живет не один, то платить больше он будет только за себя – сумму разделят на всех жильцов.

А вот если квартира зарегистрирована на человека, который работает, а безработный просто в ней прописан, платить за горячую воду, отопление и газ в среднем на 50-100 рублей больше ему не придется. Отсюда и много способов обойти действие декрета – переоформить жилье на родственника, который работает, либо прописаться в домах без горячей воды и тепла (например, на даче).

«Наверное, нужно было бы опрокинуть пирамиду таким образом, чтобы в стране создавались новые рабочие места, а не искали всякую возможность заставлять человека работать, даже тогда, когда нет никаких рабочих мест», – считает Александр Ярошук из Конгресса демократических профсоюзов.

Но официально чиновники хотят «не взять деньги с людей, а помочь им трудоустроиться». «Разве что за границей?!» – недоумевают опрошенные нами жители Витебска.

А государство тем временем борется с безработными и видит в их облике исключительно врагов народа. Мол, пусть лучше те работают за копейки, но на цепи контракта. Так проще контролировать.

«Почему у нас государственная экономика на 80 процентов? Потому что каждого человека можно политически контролировать на месте работы – не продлевать контрактов. Есть идеологи, а для больших заводов есть свои отделы КГБ», – говорит политик Николай Статкевич.

Список не занятых в экономике белорусов должен появиться до 1-го декабря, после чего «тунеядцам» начнут высылать соответствующие сообщения. О возможных ошибках чиновники говорят уже сейчас, и обещают быстрое обжалование решений. А жалоб может быть много – хотя бы потому, что трудоустроенных за границей или студентов, обучающихся не на родине, автоматически запишут в «тунеядцы». Доказывать статус «нетунеядца» придется соответствующим документом.