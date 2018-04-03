Мирослав Гай: Россия готовится к отключению SWIFT 10 3.04.2018, 14:49

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Мирослав Гай

ФОто: Экономические известия

Путин переводит экономику на военные рельсы.

Об этом написал в «Фейсбуке» известный украинский военный журналист Мирослав Гай:

- В последнее время Россия начала готовится к возможному отключению «Свифт». На данный момент, пенсионеров РФ насильно переводят на карточки платежной системы «Мир».

Вначале Сбербанк блокирует карточки пенсионеров, куда приходила их пенсия, а при обращении в отделение предлагает перевыпустить, но уже не Visa, а карту «Мир».

Напомню, что Путин в прошлом году заявил что РФ переведет свою экономику на военные рельсы.

Переход на свою платежную систему, пусть и не эффективную, исключительно для внутреннего пользователя является одним из шагов к закрытию страны перед возможной войной.

Напомню также, что третий этап реформирования армии РФ должен закончиться к 2020 году, а это полное переоснащение войск. К этому же году Европейский союз планирует выделить деньги для устранения недочетов в логистической инфраструктуре и подготовки ее к передвижению танков и другой тяжелой военной техники.

Можно долго спорить о том, будет война или нет, но однозначно то, что все крупные игроки к ней активно и ускоренно готовятся. Уверен, что мы будем наблюдать все больше индикаторов такой подготовки.

Меня же, как гражданина, офицера запаса и отца очень волнует ситуация с подготовкой в Украине, которая однозначно тоже ведется, но которую сложно проконтролировать и оценить до часа «Ч». Вселяет надежду, что все-таки благодаря Майдану мы оказались на правильной стороне - стороне цивилизации.

И Украину будут подгонять в организации мер по улучшению в сфере безопасности потому, что стабильная Украина является залогом безопасности в регионе.

Соответственно, противодействующая сторона или, если хотите, противник, враг, будет всеми силами дестабилизировать ситуацию, не особо выбирая методы, потому как именно дестабилизация региона является для РФ нужной и успешной стартовой позицией в возможной горячей войне.

И тут многое зависит от нас. Если устоим, то возможно и предотвратим войну, устранив благоприятные для нее условия.

В любом случае, лучше посмотреть на соседей и начинать потихоньку двигаться в правильном направлении, чтобы потом не говорить, «а мы не знали, нам не говорили, мы не подумали».