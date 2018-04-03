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Роман Кисляк: Брест становится оппозиционным городом

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  • 3.04.2018, 22:40
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Из-за аккумуляторного завода у людей открываются глаза на то, как поступают с ними власти.

Брестчане продолжают борьбу против строительства аккумуляторного завода. С чем столкнулись протестующие в последние дни, чего боятся милиционеры и на что должны обратить внимание власти – «Белсату» рассказывает брестский правозащитник Роман Кисляк.

«Если протест против аккумуляторного завода продлится еще несколько месяцев, Брест станет довольно оппозиционным городом не только к местным, но и к национальным властям. Люди открывают глаза – они видят, как это все работает, как власти поступают с людьми, которые протестуют», – говорит Роман Кисляк.

Аккумуляторный завод «iPower» строят в свободной экономической зоне «Брест». Местные активисты утверждают, что предприятие может негативно повлиять на экологию в регионе. Под обращением против строительства подписались 37 тысяч человек.


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