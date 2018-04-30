Научная диета: сколько нужно есть, чтобы прожить до 100 лет 30.04.2018, 8:14

Опубликованы результаты последнего исследования американских ученых.

Когда вокруг много вкусного и интересного, трудно устоять и выйти из-за стола с легким чувством голода. Однако последние исследования американских ученых нашли для человечества повод, чтобы меньше есть, сообщает etcetera.media.

ФАКТ. В одном из последних номеров британского журнала о естественных науках Nature было опубликовано исследование, в котором рассказывается о том, как питание влияет на продолжительность нашей жизни, а также на качество жизни в зрелом возрасте.

ОГРАНИЧЕННАЯ ДИЕТА. Согласно исследованиям, потребление низкокалорийной пищи имеет позитивное влияние на наше здоровье. Проще говоря, если вы уменьшаете количество калорий, ваше здоровье нормализируется. Авторы статьи отмечают, что результаты исследования весьма многообещающие, поскольку дают человеку еще один инструмент для увеличения продолжительности жизни. При этом совершенно не обязательно придерживаться низкокалорийной диеты постоянно – даже несколько лет такого питания способны существенно улучшить ваше самочувствие и замедлить старение.

РЕЗУЛЬТАТЫ. 53 человека на протяжении двух лет придерживались ограниченной диеты. Они должны были потреблять на 15% меньше калорий, чем предусмотрено нормой. У участников эксперимента замерялись различные биологические маркеры, включая скорость метаболизма.

В результате ученые выяснили, что даже кратковременное ограничение калорий может позитивно влиять на организм человека и замедлять процессы старения. Исследователи также отметили, что похожий положительный эффект можно достичь с помощью разгрузочных дней. Однако при этом в остальные дни необходимо потреблять нормальное количество калорий, а не сверх нормы.

ВЫВОД. Пришло время вспомнить старое правило, гласящее: «вставайте из-за стола с легким чувством голода». Как известно, чувство насыщения приходит минут через 15 после приема пищи, поэтому есть смысл ограничить свои порции. Если же вы встаете из-за стола и чувствуете, что наелись, то вы переедаете. Еще хуже, если вы имеете привычку «наедаться до отвала». Медицина и технологии двигаются вперед, однако желающим прожить до 100 лет также необходимо прилагать усилия, поддерживая свое здоровье.