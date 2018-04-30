Forbes: Почему блокировка Telegram может привести к цифровой анархии в РФ 30.04.2018, 17:48

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Карикатура: Сергей Елкин

Что в этой ситуации будет делать Роскомнадзор — остается только гадать.

30 апреля в Москве на проспекте Сахарова прошел согласованный властями столицы митинг против Роскомнадзора и блокировки Telegram. Две недели продолжаются безуспешные попытки заблокировать работу Telegram в России. В погоне за мессенджером надзорное ведомство добавило в «черный список» большое количество ip-адресов из-за чего пострадало много законопослушных сайтов, в том числе соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники», поисковая система «Яндекс», отдельные сервисы Google и так далее. В обществе нарастает напряжение, пишет Владимир Зыков для Forbes.ru.

В ночь с 26 на 27 апреля произошла очень странная и непонятная ситуация. Роскомнадзор добавил в реестр запрещенных сайтов соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники» и «Яндекс». Позже в ведомстве сообщили, что «кратковременное попадание в реестр отдельных IP-адресов было связано с технологическими особенностями работы системы. Операторам связи данные адреса с целью ограничения доступа не направлялись», а руководители этих интернет-компаний выступили с критикой действий Роскомнадзора.

Управляющий директор «ВКонтакте» Андрей Рогозов подтвердил, что один из IP-адресов действительно был заблокирован, «в результате чего часть пользователей ВКонтакте временно лишилась доступа к социальной сети».

Архитектура интернета устроена таким образом, что на возможностях одного ресурса, строятся сервисы других сайтов. Например, на многих интернет-площадках стоят кнопки «нравится» или «поделиться», которые созданы на основе программной библиотеки (API) соцсети для разработчиков.

Некоторые ресурсы, чтобы не создавать раздел «комментировать публикации» используют возможности того же API и интегрируют комментарии на свой сайт из «ВКонтакте». Поэтому если у самой массовой российской соцсети возникают проблемы, то автоматически они возникают и у этих сайтов. Именно поэтому, когда Роскомнадзор заблокировал более 3 млн IP-адресов законопослушных сайтов, в числе которых оказались сервисы Google, проблемы появились у пользователей ВКонтакте.

Например, для удобства пользователей соцсеть сделала поддержку сервиса AMP, который позволяет читать статьи сторонних сайтов не покидая «ВКонтакте». Однако AMP принадлежит компании Google и находится на ее IP адресах. Из-за блокировок Роскомнадзора сервис перестал работать и разработчикам «ВКонтакте» пришлось его отключить, как другую не менее важную функцию — сервис ReCaptcha, — позволяющий защитить пользователей от спама. (Этот сервис в случае подозрительной активности просит ввести определенный набор букв и цифр.)

Похоже, действия Роскомнадзора переполнили чашу терпения не только рядовых пользователей, но и топ-менеджмента самых влиятельных российских интернет-площадок. И их можно понять.

Российские порталы идут навстречу власти, стараясь выполнить все требования действующего законодательства, ведут с ней диалог, дают экспертные советы и стараются предостерегать чиновников от принятия тех или иных нормативных документов. Но складывается ощущение, что интернет экспертов не слушают. Законы принимаются не исходя из технических возможностей и архитектуры Сети, а из соображений «мы так хотим, значит так должно быть».

Когда принимался так называемый «пакет Яровой», все российские интернет-компании и независимые специалисты говорили, что закон работать в текущем виде работать не будет. Но эксперты не были услышаны.

О том, что не от всего можно передать ключи шифрования речь шла изначально, но только Павел Дуров решился на открытую конфронтацию и демонстративно отказался передавать ключи. Дуров говорит, что не может этого сделать, и в его словах есть частица правды. Дело в том, что в его сервисе обмена сообщениями есть два типа шифрования переписки — end-to-end (при общении в секретных чатах) и клиент-сервер (во всех остальных переписках и чатах).

При использовании end-to-end ключи шифрования как и сама переписка генерируются и хранятся только на устройствах двух пользователей, которые обмениваются сообщениями. Передать ключи декодирования при таком типе шифрования действительно невозможно. А вот при шифровании клиент-сервер — вполне.

Проблема в том, что многие мессенджеры начинают переходить на использование end-to-end. Именно по этой причине Viber уже сообщил, что не может передать ключи декодирования. Кроме того, 28 апреля «ВКонтакте» объявил о запуске голосовых и видеозвонков с end-to-end шифрованием. То есть в теории их тоже может постигнуть участь Telegram.

Что в этой ситуации будет делать Роскомнадзор — остается только гадать. Часть напрасно забаненных ip-адресов ведомство разблокировало, но владельцам ранее пострадавших площадок потери никто и не думал компенсировать.

Нынешняя ситуация с Telegram показала несовершенство выработанной системы блокировки и несостоятельность работы принятых законов. На фоне волны блокировок в России интернет-компании стали проявляться солидарность в вопросах противостояния действующему законодательству. И что делать власти в такой ситуации? Что-то менять или идти до победного конца? А будет ли он?

Хочется надеяться, что история с блокировкой Telegram заставит законодательную власть прислушаться к исполнительной, а также к экспертам, и принимать новые законы взвешенно и аргументированно. Потому что законы, которые нельзя выполнить, дискредитируют российский госаппарат как в глазах граждан, так и мирового сообщества.