Небоевые потери: Как погибают в мирное время в белорусской армии 2 5.04.2018, 16:37

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Смертельные инциденты последних лет, связанные с нарушением техники безопасности в армии.

«Салідарнасць» вспоминает о том, чем закончились инциденты последних лет, связанные с нарушением техники безопасности в армии и приведших к гибели военнослужащих.

2008

31 марта на полигоне 72-го гвардейского объединенного учебного центра под Борисовом в результате несчастного случая погиб военнослужащий, управлявший танком Т-72.

20-летний курсант из Сморгони прослужил в армии всего два месяца. Танк под его управлением свалил дерево. Дав задний ход, он наехал на ствол, а тот пробил люк запасного выхода, смертельно ранив танкиста.

В том же месяце смертельный инцидент произошел на территории Борисовского гарнизона в Жодино. 17 марта в цеху по ремонту строительно-восстановительной техники в результате нарушения правил эксплуатации транспортных средств погиб бульдозерист, рядовой срочной службы. По факту происшествия Борисовской межгарнизонной военной прокуратурой возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК РБ.

В декабре на войсковом стрельбище под Речицей погиб 19-летний срочник из в/ч 5525 (МВД) Антон Долгалев из Рогачева.

По официальной версии, солдат споткнулся при смене огневой позиции и случайно выстрелил из автомата себе в голову. У родителей погибшего были сомнения на этот счет.

2009

В конце мая двое военнослужащих срочной службы получили травмы при обрушении бетонной плиты в гаражном боксе, когда «Урал» задел несущую балку. Инцидент произошел в поселке Боровуха Полоцкого района.

Один из бойцов от полученных травм умер. В прессе принадлежность срочников к какой-либо части не указывалась. Возможно, речь идет о 276-м отдельном батальоне охраны и обслуживания аэродрома «Боровцы».

2010

11 июня СМИ со ссылкой на Минобороны сообщили о гибели военнослужащего срочной военной службы сил специальных операций. «Во время проведения плановых занятий по боевой подготовке в результате неосторожного обращения с оружием получил ранения, не совместимые с жизнью», — заявили тогда в пресс-службе ведомства.

В том же месяце Витебская межгарнизонная военная прокуратура возбудило уголовное дело по статье «Халатное отношение к службе» по факту гибели 26-летнего прапорщика, у которого во время тренировочного прыжка полностью не раскрылся купол парашюта.

2011

28 июня в результате ДТП в деревне Усохи Добрушского района погиб военнослужащий пограничной службы, ехавший в авто в качестве пассажира.

2012

В августе на полигоне «Брестский» во время учебных стрельб погиб младший сержант Александр Шикло, военнослужащий 38-й отдельной мобильной бригады.

20-летний уроженец деревни Уборок Лоевского района Гомельской области на тот момент был командиром отделения гранатометного взвода роты огненной поддержки.

По официальной версии, боец «получил несовместимое с жизнью ранение во время проведения занятий по боевой подготовке в результате неосторожного обращения с оружием».

Спустя год родители рассказали журналистам о том, как на похоронах командование части сперва рассказывало, что он ценой своей жизни спас сослуживцев, накрыв собой неисправный гранатомет. Говорили, что будут ходатайствовать, чтобы Александру дали Героя Беларуси и назвали его именем улицу в деревне.

Но в итоге Следственный комитет прекратил расследование из-за отсутствия состава преступления, о звании Героя и названии улицы с родителями больше не говорили. Более того, случай гибели солдата на стрельбах был признан не страховым.

29 октября в Барановичах во время ремонта заправочной станции на территории воинской части на солдата-срочника упала бетонная плита. По неофициальной информации, погибший был родом из Брестской области, службу проходил в 85-й бригаде связи.

2013

11 апреля 20-летний срочник в/ч 04147 Максим Карачун погиб в результате стрельбы из гранатомета. На тот момент он отслужил четыре месяца и на стрельбах был впервые.

В постановлении о возбуждении уголовного дела говорилось, что оружие, от которого погиб Максим, было изначально неисправным и не должно было быть допущено к стрельбам.

Виновным по делу проходил старший лейтенант Александр Волков, который на момент трагедии значился исполняющим обязанности командира гранатометного взвода в Уручье.

30 апреля в 56–м Тильзитском отдельном полку связи в Уручье во время ремонта противопожарной емкости солдат-срочник отравился вредными примесями. Спустя полмесяца он умер в госпитале.

13 сентябряна войсковом стрельбище при проведении плановых учебных занятий по инженерной подготовке с курсантами Военной академии в результате взрыва тротиловых шашек погиб преподаватель, пятеро курсантов попали в больницу.

Погибший подполковник Борис Листопад имел 20-летний опыт работы со взрывоопасными материалами.

СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 463 УК (нарушение правил обращения с оружием, материалами, веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих, повлекшее по неосторожности смерть человека).

В связи с гибелью подполковника предварительное следствие прекратили.

2014

8 июня СМИ сообщили о гибели от удара электротоком бойца элитной бригады спецназа в Марьиной Горке. По информации родственников, это произошло во время ремонта электропроводки. Сообщалось, что молодой человек на тот момент еще не принял присягу.

2016

21 сентября погиб 19-летний житель Полоцка Александр Хадкевич, проходивший службу в войсковой части № 71327 (деревня Заслоново Лепельского района).

Солдат погиб «в результате нарушения требований безопасности при эксплуатации техники», сообщала тогда пресс-служба Минобороны. По информации родственников, Александра зажало между двух бронетранспортеров во время учений на полигоне под Витебском.

Как видим из вышеперечисленных историй, в некоторых случаях командиры погибших солдат в процессе изменяли свое отношение к произошедшему. В ряде случаев до сих пор не известны ни имена тех, кто погиб в мирное время, ни конкретное место их службы. Возможно, эти моменты и заставляют многих белорусов требовать тщательного расследования подобных ЧП в армии.