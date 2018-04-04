Что известно про солдата, погибшего под Минском 6 4.04.2018, 18:59

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Дмитрий Удод

По неофициальной информации, солдат во время стрельбы выглянул из люка БМП.

20-летний рядовой Дмитрий Удод погиб 4 апреля на полигоне под Минском. Как сообщило Минобороны, военнослужащие срочной службы, входившие в экипаж БМП, нарушили меры безопасности при вооружении боевых машин, в результате чего погиб солдат.

По неофициальной информации, солдат во время стрельбы выглянул из люка БМП. В пресс-службе Министерства обороны журналистам подтвердили, что в солдата попали из пулемета, передает euroradio.fm.

По нашей информации, это произошло во время подготовки к соревнованиям по танковому биатлону. В пресс-службе Минобороны эту информацию не подтвердили, но и не опровергли.

В комментарии nn.by мать парня Наталья Удод заявила, что родственникам погибшего солдата пока еще ничего не сказали.

Сам Дмитрий Удод родом из Калинковичей. Он окончил профессионально-техническое училище в Мозыре по специальности штукатур-маляр.

Мать говорит, что сын успел поработать в колхозе, на мясокомбинате, несколько раз даже ездил в Россию "подшабашить".

В армию парня призвали в мае 2017 года. Пять месяцев он провел в "учебке" в Печах, потом перевели в Уручье.

"Служил в танковых войсках, а через полгода после Димы в армию забрали его младшего брата. Тоже в танковые войска, сегодня тот служит в Печах", — рассказала Наталья Удод.

В семье шестеро детей, двое еще несовершеннолетние. Мать работает кочегаром в колхозе "Золотая дубрава" под Калинковичами. Отец — тракторист.