Александр Титов: Знал, что жизнь рабочих тяжелая, но не думал, что настолько 6.04.2018, 10:07

Александр Титов

Гандболист сборной Беларуси рассказал о трудовых буднях могилевчан.

Линейный финского «Риихимяки» и сборной Беларуси Александр Титов в интервью Сергею Мордасевичу из «Прессбола» рассказал о годичном этапе карьеры в могилевском «Машеке»:

- Как получилось, что в 2015-м вы оказались в скромном «Машеке»?

- С польскими «Азотами» был еще год контракта. Но договаривались об одних условиях, а потом возникли другие. Понимал: если останусь, толку не будет. Мог просто просидеть на скамейке, а то и на трибунах. Вот и разорвал контракт. Но это было сделано поздно, в конце мая. Поговорил с Владимиром Николаевичем Коноплевым, решили, что мне будет лучше год поиграть в «Машеке». Я ведь сам из Могилева. В течение сезона возникали стопроцентные варианты перейти в другие клубы, но я следовал нашей договоренности.

- Этот год получился тяжелым?

- Я бы сказал — поучительным и ценным. На многое взглянул совсем по-другому. Как и все люди, на работу добирался на автобусе, на маршрутках. Дорога занимала где-то пятьдесят минут. Между тренировками приходил к ребятам в общагу. Ведь жил далековато от зала. Вот честно: не жалею. Провел время с родителями, от которых уехал в четырнадцать лет. Те разговоры и ощущения за деньги не купишь. Чувствовал, что этот год мне был нужен. Окунулся в повседневную жизнь нашего рабочего класса. Я обычный скромный парень. Знал, что она тяжелая. Но не думал, что настолько. Увидел, как непросто людям все дается.