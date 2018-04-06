Вячеслав Сивчик: Впервые в жизни забрали крестик и не приняли передачу 6.04.2018, 16:07

Вячеслав Сивчик

Оппозиционный политик рассказал о задержании накануне Дня Воли.

За несколько дней до Дня Воли в Минске задержали политических активистов, которые планировали провести в тот день праздничное шествие, а вечером 25 марта их неожиданно для всех отпустили на свободу. Один из задержанных, активист Движения солидарности "Разам" Вячеслав Сивчик рассказал сайту ПЦ "Вясна" о том, что с ним происходило с момента задержания до момента освобождения вечером 25 марта.

Задерживала Сивчика специальная группа людей в штатском на уже ставшем классическим "синем бусике". Один из сотрудников показал удостоверение с фамилией Тюрин и попросил активиста последовать за ними в машину. Причин задержания не объяснили. Как только его привезли в РУВД, Сивчику сказали, что он арестован на пять суток, которые ему присудили еще прошлой осенью.

"Во время оформления вещей в РУВД конвоир обратил внимание на мой нательный крестик. Я отказался его снимать, потому что он никому ничем не может помешать. Тогда милиционер просто срезал его с моей шеи. С далекого 1996 года, сколько бы меня не задерживали, у меня всегда возникают проблемы с милицией по поводу моего крестика. Однако в большинстве случаев я добивался того, чтобы его не трогали, ну и только два раза до нынешнего случая его срезали. Но даже в тех двух исключительных случаях перед тем, как поместить меня в камеру, мне его все равно возвращали, так как нательные крестики точно не запрещены в ЦИПе.

И поэтому я был неприятно удивлен, когда на этот раз уже на Окрестина, куда меня кстати очень быстро перевезли, крестик не пропустили наверх. Вернули мне его, только когда выпускали на свободу. Такое случилось впервые в моей жизни".

Вячеслав Сивчик рассказал, что в большинстве своем этот пятисуточный арест был похож на его аресты предыдущие. Так, как и раньше сотрудники изолятора не были заинтересованы в том, чтобы административно арестованные писали заявления и жалобы, до и вообще в том, чтобы они хоть что-либо писали.

"Мне не дали возможности написать заявление о том, что я держу голодовку, ни при оформлении бумаг перед поступлением в ЦИП, ни во время пребывания в самом изоляторе. Чего только не говорили, когда я в камере просил дать мне бумагу и ручку! Даже то, что у них денег нет закупить соответствующие предметы. В результате за пять дней я так и не смог ни из кого там выбить ручку".

Но был еще один неприятный факт, с которым активист встретился впервые - ему отказались передавать передачу. Сотрудники ЦИП сообщили родным, что Вячеслав сам отказался от нее, так как держит голодовку. Однако, по словам Сивчика, это была ложь. Он считает это дополнительным давлением на себя.