Ушел из жизни отец Героя Украины Михаила Жизневского 5 8.04.2018, 16:38

Михаил Петрович Жизневский

Фото: svaboda.org

В Гомеле на 73-м году жизни скоропостижно скончался Михаил Петрович Жизневский.

8 апреля в Гомеле на 73-м году жизни скоропостижно скончался Михаил Петрович Жизневский, отец Героя Украины Михаила Жизневского, передает «Радыё Свабода».

Об этом сообщила супруга Михаила Петровича - Нина Жизневская.

«Случилось это в начале 16-го часа. Он жаловался на сердечную боль и кровяное давление. У него также сильно болели суставы», - говорит Нина Жизневская.

Нынешней весной по распоряжению президента Украины Жизневские должны были подлечиться в одном из украинских санаториев. Ждали только, пока немного потеплеет. О лечении в санатории семьи Жизневских сообщил посол Украины Игорь Кизим, когда в феврале по распоряжению украинского президента привозил инвалидную коляску для Нины Васильевны.

«Чтобы вы знали, Нина Васильевна, забота о вас и вашей семье находится на личном контроле президента Украины Петра Порошенко. Он, когда узнал, что вы нуждаетесь в такой коляске, распорядился приобрести ее и передать вам. Для нас ваш сын - это дело Украины. Мы ценим своих героев», - сказал тогда украинский посол.

Кабинет Министров Украины назначил пожизненную стипендию отцу Михаила Жизневского - одного из первых убитых на улице Грушевского в Киеве во время событий Евромайдана в январе 2014 года. Стипендию персонально получал и Михаил Петрович.

До недавнего времени Жизневский-старший, будучи на пенсии, работал еще слесарем в городском физкультурно-оздоровительном комбинате. Всегда считал, что его сын Михаил погиб за свободу не только Украины, но и Беларуси.