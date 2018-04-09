БАТЭ, «Гомсельмаш», «Горизонт»: Власти выставили на продажу 33 предприятия 16 9.04.2018, 17:50

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Кто захочет их купить?

Госкомитет по имуществу опубликовал список из 33 открытых акционерных обществ, которые могут быть проданы в 2018 году, пишет kp.by. В основном это мелкие предприятия, но попадаются достаточно крупные и известные. Например, предлагается 49% акций «Гомсельмаша». Условие - сохранение контрольного пакета акций у государства и реализация совместных инвестиционных проектов на 500 млн. долларов. А 48,9% акций БАТЭ (автокомпоненты) государство хочет продать с условием, что сохранит контрольный пакет и будет осуществлен совместный инвестпроект на 80 млн. долларов. У холдинга «Горизонт» на продажу выставляют 99,9% акций с условием, что не менее 30 млн. долларов пойдут в основной капитал.

Напомним, в прошлом году все три предприятия предлагали купить китайским инвесторам. Но в феврале председатель Госкомитета по имуществу рассказывал, что большого интереса они не вызвали.

Эти предприятия государство пытается продать не в первый раз. Например, о продаже БАТЭ Минпром говорил еще в 2015 году. Холдинг «Горизонт» впервые хотели продать еще в 2013 году, только тогда условия были иные: 25% + 1 акция. Что же нужно сделать, чтобы эти госпредприятия все-таки купили? Или нам не стоит их продавать?

- Надо определиться, чего мы хотим: получить золотые яйца или курицу, которая их будет нести? Это принципиальный момент. Во многих странах, в той же Словакии, была специальная концепция приватизации, по которой определенные государственные активы продавали для расчета по госдолгу. Для нас это также актуальный вопрос, нам нужны деньги для пополнения бюджета, чтобы рассчитаться по госдолгу, - сказал зампредседателя Белорусской научно-промышленной ассоциации Георгий Гриц. - Одного рецепта по продаже госпредприятий нет, на одинаковых условиях все не продашь. Например, если государство примет решение продавать так называемые голубые фишки - Белорусскую железную дорогу или Беларуснефть, то только за большие деньги, которые пойдут на погашение госдолга. Как было с «Белтрансгазом». МАЗ, Тракторный завод… Надо решить, кому мы продаем, иностранному собственнику или своему? Второй вопрос: продаем эффективному собственнику или только потому, что так советует МВФ и другие международные финансовые организации? Нам советуют избавиться от активов неэффективных предприятий. Вопрос: а люди куда? С моей точки зрения, сегодня приватизация сдерживается именно негативными социальными последствиями. Сегодня на госпредприятиях занято почти 1,5 млн. человек из 4,5 млн. работающих белорусов. Их куда деть? Следующий вопрос: если отдаем предприятие, то кому - немцам, россиянам или белорусскому собственнику? Cегодня, из года в год, приватизация госпредприятий не получается по причине отсутствия ясной государственной стратегии. И выше обозначенные вопросы – лишь часть, на которые такая стратегия должна давать ясные и однозначные ответы. А руководствоваться принципом «кинуть в воду, а кто выплывет – молодец», недопустимо».