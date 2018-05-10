Ученые составили «диету счастливых людей» 10.05.2018, 8:37

Исследователи из Новой Зеландии изучили состояние здоровья свыше 400 человек.

Новозеландские ученые из университета Отаго проанализировали состояние психического и физического здоровья свыше 400 человек в возрасте от 18 до 25 лет, а также изучили их предпочтения в еде, уровень физической активности и социально-экономический статус, сообщает segodnya.ua.

В результате они пришли к выводу, что те люди, которые потребляли больше продуктов в естественном сыром виде, отмечали более высокий уровень психического благополучия в сравнении с теми, кто отдавал предпочтение тем же продуктам, но в вареном виде.

Эксперты назвали 10 продуктов, которые были "фаворитами" в рационе группы респондентов с наивысшим уровнем психического благополучия. В их числе оказались морковь, бананы, яблоки, грейпфрут, салат, цитрусовые, свежие ягоды, огурцы, киви и листовая зелень темного цвета.

В свою очередь, "фаворитами" среди овощей оказались сельдерей, капуста, помидоры, грибы и красный лук.

"Результаты нашего исследования показывают, что следует обратить повышенное внимание на положительное влияние необработанных продуктов на психическое благополучие", – подытоживают исследователи.