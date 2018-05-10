Три простых способа быстро улучшить настроение 2 10.05.2018, 17:18

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Даже если вы никогда в жизни не медитировали, эти несложные упражнения получатся у вас с первого раза.

Вас преследуют навязчивые мысли, вы находитесь в стрессе, злитесь или раздражаетесь? Эти простые и быстрые медитативные техники помогут восстановить внутреннюю гармонию, пишет segodnya.ua.

Даже если вы никогда в жизни не медитировали, эти несложные упражнения получатся у вас с первого раза. Попробуйте – они действительно работают.

Упражнение 1

Такая практика поможет, когда вам грустно, вы раздражены или негативно настроены. Она займет от силы 1 минуту вашего времени. Итак, начнем.

Закройте глаза. Подумайте о трех людях или вещах, которым вы сегодня можете сказать "спасибо". Возможно, это какая-нибудь мелочь, вроде теплого дождя, который доставил вам удовольствие, или улыбка продавщицы в магазине. Возможно, что-то более значительное, например, позитивное решение вашей проблемы.

Откройте глаза. Все! Настроение уже стало лучше.

Упражнение 2

Применяйте его, когда вас преследуют навязчивые мыли о ситуациях, которые вы не можете отпустить. Это упражнение займет у вас до 3-х минут времени.

Закройте глаза и думайте о том, что вас беспокоит. Представьте себе, будто вы видите эту ситуацию на экране компьютера. Теперь представьте себе, будто вы мышкой навели курсор на эту картинку. Перетащите картинку при помощи курсора в папку "Корзина". Теперь мысленно нажмите правую кнопку мыши и выберите команду "Очистить корзину".

Представьте себе, что экран после этой операции стал чистым и белым, постарайтесь дышать равномерно и глубоко. Если перед вашим внутренним взором вновь всплывет картинка мучившей вас ситуации, повторите операцию по ее удалению в корзину.

Упражнение 3

Это упражнение займет до 3-х минут вашего времени. Делайте его, когда вы чем-то расстроены, находитесь в стрессе, загружены работой, которая вам не нравится.

Закройте глаза и сосредоточьтесь на ситуации, в которой вы сейчас находитесь. Вы можете даже мысленно проговорить ее: "Я сижу в очереди к стоматологу, меня раздражает, что я тут застряла надолго, я ненавижу зря терять время. Я несчастна".

Постарайтесь прочувствовать каждый сантиметр своего тела, начиная с пяток. Постепенно поднимайтесь все выше и выше: к коленям, бедрам, животу, грудной клетке и так далее.

Сосредоточьтесь на дыхании. Дышите глубоко и медленно, вдыхайте через нос и выдыхайте через рот. Затем начните вдыхать на четыре счета, задерживать дыхание на четыре счета, и выдыхать также на четыре счета. Повторяйте эту процедуру, пока не почувствуете, что окончательно успокоились.